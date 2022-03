La reacción viral de Nicole Kidman al golpe de Will Smith

Loading the player...

El momento más comentado de la ceremonia de los Oscar 2022 ha sido, sin duda, el protagonizado por Will Smith y Chris Rock. Un comentario desafortunado del cómico sobre la mujer del actor, Jada Pinkett, provocó que el intérprete de El método Williams irrumpiera en el escenario para propinarle un golpe que dejó a todo el mundo sin palabras. Entre los asistentes hubo reacciones muy variadas; pero la de Nicole Kidman ha sido la más comentada de todas. Los espectadores de la gala se han sentido muy identificados con Nicole, quien no pudo disimular su sorpresa ni su impresión, y la imagen no ha tardado en hacerse viral. Dale al play para verlo.

