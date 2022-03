Chris Rock toma una decisión tras la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

Hoy no se habla de otra cosa. Tristemente, la 94º edición de los Oscar ha quedado empañada por el altercado protagonizado por Will Smith, que dio una bofetada en directo al presentador de la gala, Chris Rock, después de escuchar unas palabras que dijo sobre su mujer. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", dijo comparándola con el personaje que interpretó Demi Moore hace años y que, como ella, tenía la cabeza totalmente rapada (en el caso de Jada Pinkett es porque padece alopecia). La reacción de Will Smith dejó a todos boquiabiertos, ya que no se lo pensó dos veces y subió al escenario para darle un manotazo. Al volver a su asiento, el actor de El príncipe de Bel Air gritó muy enfadado: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu j*** boca!".

Fue un momento que dejó a todos sin habla, de hecho, todo el Dolby Theatre se quedó en silencio. Fueron unos segundos en los que Chris Rock no sabía qué hacer ni qué decir pero, haciendo gala del humor y espontaneidad que le caracteriza, intentó quitarle hierro al asunto diciendo que había sido "una gran noche para la historia de la televisión".

Rápidamente, se hizo viral el vídeo que mostraba el momento del manotazo y provocó miles de comentarios. Los espectaculares vestidos de las celebrities, Penélope Cruz y Javier Bardem haciendo historia como pareja nominada en una misma edición o cualquiera de los momentos que nos dejó la gala, quedaron en un segundo plano. Will Smith había golpeado a un compañero en directo y eso, sin lugar a dudas, ha prevalecido por encima de todo lo demás.

Tras lo sucedido durante la gala, muchos se preguntaban qué iba a hacer Chris Rock... ¿demandar a Will Smith? ¿dejarlo pasar? Pues bien, tal y como ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado al que ha tenido acceso el periódico Los Angeles Times, el presentador se ha negado en rotundo a presentar cargos contra él. Un portavoz del departamento ha dicho que no hay fecha límite para presentar una denuncia, así que en las próximas horas podría cambiar de idea. "Para los delitos menores, la cooperación de la víctima es muy importante", han dicho fuentes de la policía, que se han mostrado abiertos a "completar un informe de la investigación".

Por el momento, el actor no ha hablado al respecto, aunque sí que lo ha hecho la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, asegurando que la organización "no aprueba la violencia de ninguna forma". "Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo", han dicho en un mensaje.

Las disculpas de Will Smith

Por casualidades de la vida, después de protagonizar este bochornoso incidente, Will Smith volvió a subir al escenario, pero esta vez para recoger su Oscar como mejor actor por la película El método Williams. "Él fue un fiel defensor de su familia. En este momento de mi vida, me siento abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea en este mundo. Estoy llamado a amar y proteger a la gente", comenzó diciendo. "En este negocio tienes que aguantar que la gente te falte al respeto. Tienes que sonreír y hacer como que todo está bien", dijo entre lágrimas.

Smith no pudo contener la emoción y quiso darle las gracias a su amigo, Denzel Washington, por las palabras que le había dicho minutos antes. "En tu mejor momento, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene por ti". Unas palabras que, sin duda, cobran ahora un gran significado. Lo que más ha llamado la atención ha sido que Will pidió disculpas tanto a la Academia como al resto de nominados, pero en ningún momento se refirió a Chris Rock. Durante la gala, se vio al actor siendo consolado por Denzel Washington pero también por Bradley Cooper, que tuvo unas palabras con él.

