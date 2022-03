Todas las anécdotas de la ceremonia de los Oscar

Loading the player...

Penélope Cruz y Javier Bardem, Bendict Cumberbatch y Sophie Hunter o Jesse Plemons y Kirsten Dunst han sido solo algunas de las grandes parejas que han derrochado cariño en la alfombra roja minutos antes de que comenzara la gala de los premios Oscar 2022, una ceremonia que se ha caracterizado por celebrarse de una forma más parecida a cómo se hacía antes de la pandemia. El tenso momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock con bofetón de por medio, los gestos de algunos artistas en apoyo a los refugiados ucranianos o el pequeño desliz de Jason Momoa que ha estado a punto de costarle un destrozo en el vestido de Rosie Perez son solo algunos de los momentos que podrás ver en este vídeo. ¿No has podido ver la ceremonia de los Oscar en directo? ¡No te preocupes, nosotros te lo contamos! ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Una alfombra roja de glamour y elegancia: las invitadas más espectaculares de los Oscar 2022

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock que avergonzó en los Oscar