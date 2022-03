Penélope Cruz cambia de estilo con un 'vestido-esmoquin' en su noche más especial

En unos Oscar con sabor muy español (eran cuatro las nominaciones que apuntaban a nuestro país), Penélope Cruz era una de las actrices más esperadas. La madrileña optaba a la estatuilla a mejor actriz protagonista por su papel en Madres Paralelas, donde trabajó junto a Milena Smit a las órdenes de su querido Pedro Almodovar. Un reconocimiento que, además, compartía con su marido, Javier Bardem, nominado a mejor actor protagonista por Being the Ricardos. La pareja posaba junta a su llegada al Dolby Theatre, en Los Angeles, en esta 94 edición de los premios más importantes del cine que, sin duda, les resultaba muy especial, como también lo ha sido el look escogido por Penélope para la noche.

VER GALERÍA

- Penélope Cruz y Javier Bardem, a por su segundo Oscar

Silueta clásica y detalles rompedores

Si en sus tres nominaciones anteriores Penélope Cruz repetió las mismas claves de estilo -escote palabra de honor, vestido recargado, cabello recogido...-, hoy ha querido sorprender con un look más relajado y contemporáneo. Un diseño negro satinado ha sido esta elección tan separada de los estilismos anteriores. Y es que, aunque la silueta podría parecer clásica, ciertos detalles hacían muy especial a esta creación de la casa Chanel. El cuello de paillettes con forma de pajarita, la abetura en el escote halter, el cuerpo abotonado o los bolsillos, por citar algunos ejemplos, recordaban al esmoquin masculino. ¿Se trataba de un guiño al dress code impuesto hoy por la Academia, que pidió a los hombres que vistieran con traje clásico? Lo sea o no, lo que sí está claro es que sirven para actualizar el estilo de vestidos con cuerpo ajustado y falda voluminosa que la actriz suele llevar. Un cambio de registro que también aplicó a su look de belleza.

VER GALERÍA

La imagen renovada de Penélope Cruz

No solo el vestido de Penélope ha sorprendido esta noche, sino que su peinado también marcaba un punto de inflexión con sus apariciones anteriores en la alfombra roja de los Oscar. Mientras en sus nominaciones previas había llevado recogidos sobrios, hoy ha preferido la melena suelta, confirmando un estilo juvenil que ya adelantó hace poco más de un mes en la gala de los premios Goya, cuando peinó su melena midi lisa con un semirecogido muy sencillo. Hoy, en Los Angeles, ha optado por la siempre favorecedora combinación de raya lateral y ondas deshechas en una melena asimétrica que dejaba a la vista sus impresionantes pendientes de brillantes con forma de flor. Lo que sí ha mantenido en esta noche en la que podría llevarse su segundo premio Oscar -el primero, recordemos, lo ganó como actriz de reparto en 2009 por Vicky Cristina Barcelona- ha sido el maquillaje con el que siempre acierta: mirada ahumada en tonos tierra oscuros, piel bronceada y labios nude.

VER GALERÍA