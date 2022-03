¡Luis Fonsi en los Oscar! El cantante enseña emocionado los preparativos de su primera vez en la gala

Luis Fonsi es una estrella internacional que posiblemente haya logrado casi todas sus metas a lo largo de su brillante carrera profesional, pero seguro que todavía le quedaba un sueño por cumplir que en breve se verá hecho realidad. El cantante puertorriqueño actuará por primera vez en la gala de los Oscar, algo que como es lógico ha supuesto para él una enorme felicidad. "Me siento sumamente honrado de ser invitado a la 94ª edición de los premios", confesaba orgulloso el artista de 43 años tras saber que formará parte de la ceremonia organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. El intérprete de Despacito y No me doy por vencido, al que veremos en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), se ha mostrado entusiasmado al poder "seguir representando a nuestra cultura latina en un escenario tan importante", subrayaba con emoción el ganador de cinco Grammys en alusión a sus raíces, su nacionalidad y su inconfundible estilo.

Como muestra de la ilusión que siente, Luis Fonsi ha compartido imágenes de lo que era su "primer día de ensayos junto a compañeros que respeto mucho. ¡Qué increíble estar aquí!", exclamaba sobre la foto donde aparece junto a Becky G, la artista californiana con quien cantará en los Oscar el popular y pegadizo tema No se habla de Bruno perteneciente a la banda sonora de la película Encanto. Precisamente, la cinta animada de Disney está nominada a mejor canción original por Dos oruguitas, interpretada por el colombiano Sebastián Yatra. "Felicidades, hermano. Estamos todos apoyándote en este momento", le ha dicho con mucho cariño Luis Fonsi a su compañero mientras chocaba los puños con él delante de los camerinos. La balada, compuesta por Lin-Manuel Miranda, suena fuerte en las quinielas por su emoción, su significado y su melodía.

Junto a ellos actuarán en la gala de los Oscar más estrellas rutilantes como Beyoncé, que interpretará el tema Be Alive de la cinta El método Williams protagonizada por Will Smith. La artista ha participado tres veces en esta gala y la última vez fue hace más de una década, por lo que su presencia este año ha causado gran expectación. La primera vez fue en 2005 para cantar varios de los temas nominados; la segunda en 2007 junto a Jennifer Hudson y Anika Noni Rose con quienes cantó Dreamgirls; y la tercera en 2009 cuando hizo un medley en homenaje a los musicales con Hugh Jackman. No estará sola pues la acompañarán en este repertorio otros candidatos a la preciada estatuilla que también tienen sus opciones: Billie Eilish y Finneas con No time to die (Sin tiempo para morir), de la última película de James Bond; o Reba McEntire con Somehow you do de la película Four Good Days.

