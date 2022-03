Kristen Stewart, una gran rival para Penélope Cruz en los Oscar

Ya ha empezado la cuenta atrás para los Oscar, que se celebran el próximo 27 de marzo de nuevo en el Dolby Theatre después de una edición dividida por las restricciones de la pandemia en 2021. Los miembros de la Academia ya han enviado sus votaciones, todas las antesalas de los premios han ofrecido a sus ganadores, y las especulaciones ya han comenzado para ver quién serán los merecedores finales de la preciada estatuilla dorada. Entre las que optan a llevárselo en la categoría de mejor actriz están la española Penélope Cruz (por Madres Paralelas), Nicole Kidman (por Todo sobre los Ricardo), Jessica Chastain (por Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (por La hija oscura) y Kristen Stewart (por Spencer). Esta última ha sido favorita para triunfar en los últimos meses, aunque cualquiera podría resultar la vencedora llegado el momento, y de hecho las apuestas ahora mismo dan las mismas posibilidades a la protagonista de Crepúsculo y a la musa de Almodóvar, pero la artista estadounidense tiene un apoyo con el que no todos pueden contar.

Kristen Stewart ha dado vida a Diana de Gales, y por si no fuera suficiente el interpretar a un personaje que realmente existió y que marcó a tantos, lo ha hecho con un acento que no es el suyo y en un ambiente en el que no estamos acostumbrados a verla. Pero su trabajo se ha valido el más valioso de los apoyos, el de aquellos que conocían a la Princesa, como es el caso del que fuera cocinero de la fallecida. "Como chef de Diana hablaba con ella todos los días. Ningún actor ha sido capaz de interpretar su voz y sus manerismos como lo ha hecho Kristen Stewart en Spencer. Se merece un Oscar al 100%", ha escrito Darren McGrady, a quien ha interpretado Sean Harris en la pelis, ante sus seguidores. "Durante unos minutos me trasladó hasta ahí, realmente me imaginé a la princesa Diana diciendo 'Hola, Darren'", aseguró el pasado año en un vídeo, alabando la interpretación de la protagonista de The Runaways.

Precisamente en Spencer el papel del chef y de la comida durante las vacaciones de Navidad de 1991 en el castillo de Sandringham, tiempo durante el cual está ambientada la película, tiene una especial importancia. El filme narra las dificultades de una Princesa que se sentía acosada, acorralada e incluso perseguida por los miembros de la Familia Real británica y por los fotógrafos. La propia Diana de Gales hablaba de la presión mediática, sus problemas matrimoniales o la bulimia que padecía ante el periodista Martin Bashir en la polémica entrevista con la BBC que se estrenó el 20 de noviembre de 1995. Sin embargo, muchos expertos en realeza han señalado los aspectos ficcionados de la película y el propio cocinero que tan bien habla de Kristen Stewart desvelaba a finales del 2021 que, por ejemplo, él nunca llamó a la mujer de Carlos de Inglaterra por su nombre de pila. "Yo respetaba su título demasiado como para hacer eso, siempre la llamaba Su Alteza Real", comentaba. Además, también revelaba que la superproducción enseña "suficiente comida como para alimentar a un crucero, cuando realmente solo había cinco chefs en Sandringham".

¿De qué va Spencer?

La película, que ya puede verse en Prime Video, cuenta la historia de esos tres días de Navidad en el lugar donde la Familia Real británica celebra históricamente las fiestas, e incluye costumbres que se rumorea que llevan a cabo anualmente como el pesarse al llegar y al marcharse para ver cuánto de bien te lo has pasado basándose en tu aumento de peso. "Pese a los rumores de relaciones extramatrimoniales y con un divorcio a la vista, la paz debe mantenerse durante las festividades navideñas en Sandringham. Se come, se bebe, se dispara y se caza. Diana conoce el juego, pero este año las cosas serán muy diferentes", explica la sinopsis.