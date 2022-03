Diversidad, nuevos talentos y deportistas: estas son las estrellas que entregarán los Oscar

El Dolby Theatre de Los Ángeles se viste de nuevo, por fin después de una pasada edición muy restrictiva debido a la situación sanitaria, de largo. La 94ª edición de los Oscar de Hollywood vuelve a convocar a las estrellas que han capitaneado los proyectos de la temporada cinematográfica para reconocer su trabajo. Además de los nominados, en la fiesta que tendrá lugar el próximo 27 de marzo se darán cita invitados que tendrán un papel muy destacado en la velada. Se trata de los encargados de entregar la estatuilla dorada a los ganadores, aquellos que, con bastantes nervios también, abren el sobre y dicen eso de: “Y el Oscar es para…”.

En la lista, que se va conociendo poco a poco y que es una clara apuesta por la diversidad, figuran nombres como Lady Gaga, la gran olvidada en las nominaciones con su papel en La casa Gucci; el veterano actor y director Kevin Costner (tiene dos Oscar por Bailando con lobos); la seductora nueva cat woman Zoe Kravitz; la actriz latina Rosie Perez, que lleva 28 años sin asistir a esta fiesta (desde 1994 cuando fue nominada a la mejor actriz secundaria por Fearless); el divertido Chris Rock y Yuh-Jung Youn, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto el año pasado por Minari.

Ruth E. Carter, la diseñadora de vestuario que se convirtió en la primera afroamericana en ganar el Oscar al mejor vestuario (por Black Phanter en 2018); Anthony Hopkins, uno de los actores con más carisma y talento que tiene dos estatuillas en su haber; la actriz Lily James; el actor de origen colombiano John Leguizamo; Simu Liu, el actor canadiense con raíces asiáticas que protagoniza la cinta de Marvel Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos; el oscarizado Rami Malek (en 2019 el biopic de Freddie Mercury y Queen le encumbró como mejor actor protagonista) y Uma Thurman también subirán al escenario.

Daniel Kaluuya (Oscar al mejor actor de reparto por The Black Mesiah en 2020); Mila Kunis, que se ha convertido en impulsora de una exitosa campaña de recaudación de fondos para Ucrania; Lupita Nyong’o (Oscar a la mejor actriz de reparto en 2014 por Doce años de esclavitud); Naomi Scott, conocida por sus papeles en Terra Nova y Life Bites; el artista Wesley Snipes y John Travolta, dos veces nominado por Pulp Fiction y Fiebre del sábado noche, también forman parte de la larga lista de entregadores.

Halle Bailey, la actriz y cantante que va a dar vida a la Sirenita; el rapero Sean “Diddy” Combs; los actores Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson y Samuel L. Jackson, ganador del Oscar honorífico en la pasada edición del 2021; el cantante Shawn Mendes, que vuelve a estar soltero tras su separación de la también artista Camila Cabello, el actor y cómico Tyler Perry; la artista Tracee Ellis Ross, hija de la mítica cantante Diana Ross; la actriz Stephanie Beatriz, intérprete de In the Heights y que puso la voz a Mirabel en la película de animación Encanto; el músico y productor DJ Khaled; la intérprete Jennifer Garner, H.E.R., o lo que es lo mismo la cantante y compositora Gabriella “Gabi" Wilson, ganadora del Oscar a la mejor canción original por Fight for you en 2021; la cómica y actriz Tiffany Haddish; el divertidísimo Bill Murray que estuvo nominado sin embargo por su papel dramático en Lost in translation en 2002; y Elliot Page (The Umbrella academy) han sido ya confirmados por la organización.

Además de cantantes, músicos y actores, la lista de entregadores incluye este año algunos deportistas muy reconocidos del panorama como la estrella de skate boarding Tony Hawk, el surfista profesional Kelly Slater y Shaun White, que practica el snowboard y es especialista en la prueba de halfpipe, modalidad considerada como la más complicada de este deporte en la que se valoran la altura, dificultad y originalidad de los trucos.

