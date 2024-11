La China Suárez y Colapinto, pillados en Madrid: los rumores se disparan

La vida privada de Franco Colapinto sigue acaparando titulares. En los últimos meses le han adjudicado romances con cantantes, actrices, periodistas... aunque ninguno ha llegado a confirmarse. Hace unos días, el piloto argentino de Fórmula 1 se hizo viral por el bulo que le relacionaba con la princesa Ingrid de Noruega y ahora suena con fuerza otro nombre: La China Suárez.

Las alarmas han saltado después de que este sábado fueran vistos por Madrid. La popular actriz argentina, de 32 años, y el piloto, de 21, cenaron en uno de los restaurantes de moda, Los 33 (Plaza de las Salesas), y estuvieron en un reservado exclusivo para ellos, tal y como informa la prensa argentina.

"Fueron a comer a Los 33. Ella llegó primero, él después", ha contado el influencer, actor y conductor Pepe Ochoa, que ha sido el encargado de dar la información en el programa LAM (América TV). "Se mostraron bastante divertidos, dicharacheros, románticos...", aseguró para sorpresa de todos, añadiendo que después abandonaron juntos el local.

Fue en ese momento cuando la periodista argentina Magalí Bujia Sica se encontró con ellos y pudo grabar este vídeo en el que se les ve paseando por la calle. María Eugenia 'La China' Suárez iba tapada con la capucha de su chaqueta para intentar pasar desapercibida, pero sus esfuerzos fueron en vano. Incluso, al final del vídeo, se ve cómo termina saludando a Magalí y sus amigos.

La periodista asegura que también estuvieron juntos en una discoteca y que al día siguiente, el domingo, aprovecharon para pasear por Gran Vía, que estaba repleta de gente, sin importarles que pudieran ser vistos. Es más, cuenta que les vieron caminando de la mano.

Los rumores que relacionaban a La China Suárez y Colapinto empezaron el pasado mes de septiembre cuando el piloto descubrió que ella le había empezado a seguir en Instagram. "Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y le dicen aléjate... no che", escribió en su cuenta de Twitter mostrando la ilusión que le había hecho. Sin embargo, parece que se arrepintió y minutos después lo borró.

Por su parte, a la actriz le preguntaron recientemente en una rueda de prensa por su relación con el piloto y se puso bastante tensa. La China se negó a responder y se puso a mirar su teléfono móvil sin saber muy bien qué hacer.

La que fuera protagonista de Casi Ángeles ha tenido una larga lista de conquistas. Su última relación habría sido con el influencer Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram. "No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta (...) Que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos", publicó la actriz en sus redes sociales hace poco.

La polifacética artista argentina tiene tres hijos: Rufina Cabré Suárez, de 11 años, fruto de su relación con el también actor Nicolás Cabré, y los pequeños Magnolia y Amancio, de seis y cuatro años respectivamente, que tuvo junto al actor chileno Benjamín Vicuña.

Por su parte, Franco Colapinto está viviendo un gran momento a nivel profesional. El piloto argentino se ha convertido en un fenómeno y son muchos los que creen que tiene una prometedora carrera por delante en la Fórmula 1. Su vida ha cambiado de un día para otro y, aunque desde su entorno aseguran que se siente abrumado por la fama que ha adquirido a nivel mundial en tan poco tiempo, no puede estar más feliz de estar cumpliendo su sueño.