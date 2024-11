El contundente comunicado de la familia de Edi contra 'Gran Hermano': 'Ya basta de manipular la verdad'

Edi se ha convertido en uno de los concursantes que más está dando que hablar es esta edición de Gran Hermano. El gallego ha despertado tanto el apoyo como la crítica de lo espectadores, quienes lo ven como un concursante enigmático, con una personalidad que ha generado todo tipo de opiniones. La reciente polémica vivida en la última gala del pasado 14 de noviembre ha aumentado esta percepción negativa de gran parte de la audiencia, lo que ha llevado a su familia a emitir un duro comunicado en defensa del concursante.

© eddyfisterra Edi en 'Gran Hermano 2024'.

El pasado jueves tuvo lugar la ‘Supergala de los poderes’, en la que los concursantes debían escoger un objeto que contenía un poder especial. Edi fue el último, y el poder que le correspondió fue el de expulsar directamente al concursante que él eligiera. Además, debía tomar la decisión ese mismo día en directo, como también le insistió el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. El gallego se decantó finalmente por Maica, una de las concursantes más queridas por la audiencia y que ha provocado una ola de odio hacia Edi.

© Telecinco Edi en el programa del jueves 14 de noviembre, decidiendo a quién iba a expulsar.

Sin embargo, aunque parecía una expulsión definitiva, el programa decidió que el público tuviera la última palabra mediante una votación exprés. La audiencia decidió salvarla, y Maica regresó con el resto de concursantes. Esta situación no solo generó controversia entre el público, sino también entre la familia de Edi, que ha decidido publicar un comunicado en el perfil público de Edi en defensa del concursante.

© Telecinco Edi en el programa del jueves 14 de noviembre, 2024.

Indignados por la situación, los familiares del concursante gallego han decidido romper su silencio y expresar su opinión a través de un comunicado, acompañado por un directo y contundente mensaje: “Hemos aguantado demasiado tiempo, hemos callado, pero esto se ha acabado. No vamos a seguir permitiendo que se juegue con la imagen de Edi ni con su reputación. Ya basta de manipular la verdad y de usar su nombre de manera irresponsable. No vamos a quedarnos callados. Es hora de poner un alto y exigir el respeto que merece.”

El comunicado de la familia de Edi, en su defensa

A continuación, el comunicado íntegro de la familia de Edi, en el que explican sus motivos y denuncian la situación.

“¡Basta de manipulación en Gran Hermano! Ayer, una vez más, vimos cómo la producción de Gran Hermano trató de atacar y derribar a Edi de manera injusta. En el juego, cada concursante debía elegir una figura que ocultaba un poder, pero Edi, siendo el último en escoger, no tuvo opción alguna. ¿Y qué le tocó? Ejercer un poder que le obligaba a expulsar a un compañero.

¿La sorpresa? ¡La producción lo forzó a hacerlo! Edi, sin tener más opción, expulsó a Maica, la persona con menos afinidad con él en la casa, algo totalmente lógico. Pero aquí no acaba la historia. ¡El programa sacó un “as bajo la manga”! Apareció un poder extra que modificó todo: Maica no fue expulsada directamente, como el poder indicaba, sino que la decisión pasó a la audiencia. Y adivinen qué, ¡la audiencia decidió que no debía ser expulsada!

Y como si fuera poco, el programa decide que Maica no solo se libra de la expulsión, sino que tampoco puede ser nominada esa semana ya que comienzan las nominaciones sin su presencia. ¡Semana salvada gracias al programa! Y mientras tanto, Edi sigue siendo el blanco de ataques y manipulaciones.

Es INACEPTABLE cómo manipulan los vídeos sobre Edi desde el minuto uno de su participación en el concurso. Es evidente el favoritismo hacia ciertos concursantes, mientras otros son atacados sin piedad.

Estamos INDIGNADOS con esta manipulación constante y queremos que se sepa lo que está pasando. No podemos seguir permitiendo que el programa maneje las decisiones a su antojo, dejando en evidencia su falta de imparcialidad.

Y es aún más frustrante ver cómo hay un claro favoritismo hacia ciertos concursantes, mientras otros son atacados y desprestigiados.

Esto tiene que parar. La audiencia ya está cansada de la manipulación. ¡Es hora de que el programa sea justo para todos los concursantes y deje de manipular los resultados a su favor!

Por eso, hacemos este llamado a todos los que creemos en la justicia y en la verdad: ¡Hagámoslo viral! ¡Queremos que se sepa lo que está pasando realmente en Gran Hermano! ¡Estamos hartos! ¡No nos vamos a callar!”.