Jordi Évole desvela qué parte de su polémica entrevista con Miguel Bosé se negó a cortar a pesar de la petición del artista

Jordi Évole ha revelado las curiosas exigencias de Miguel Bosé en un nuevo reportaje de Equipo de Investigación, que ha puesto el foco en la figura del cantante. El icono de los noventa, cuya trayectoria ha estado siempre rodeada de luces y sombras, se ha convertido en el centro de la polémica en los últimos años debido a sus controvertidas teorías conspirativas. Tas sus últimas polémicas, Évole ha aprovechado la ocasión para desvelar los detalles más sorprendentes de su encuentro con el artista en 2021, una entrevista marcada por momentos de gran tensión y peticiones que, sin duda, llaman mucho la atención.

"Nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista, y quitamos dos", confesó Évole al equipo de Gloria Serra. Aunque el equipo de Lo de Évole accedió a modificar parte del contenido, hubo un fragmento que el periodista se negó a eliminar, y que finalmente generó gran polémica: el momento en que Évole intenta conectar por videollamada con un epidemiólogo, Quique Bassat. "Fue una de las cosas que le molestó", confesó el catalán.

"Le dije: ‘Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices que no quieres que te pongan frente a un científico, reconociendo que él sabe más que tú’. Creo que ahí se mostraba vulnerable, y eso, paradójicamente, le favorecía", explicó el periodista. Sin embargo, esa escena, que mostraba a Bosé visiblemente incómodo, fue una de las que más molestó al cantante. “Él me pidió que lo quitásemos, pero le dije que no, que tú quedas bien. Al final, es un momento en el que tú dices ‘no me pongas a un científico’, tú quedas como el que defiende una posición, como el que dice: ‘Yo soy el que sabe aquí’”.

La entrevista, grabada en un momento crítico de la pandemia, supuso una rara ventana al pensamiento de Bosé, quien se definió como un gran conocedor de la ciencia y defensor de teorías controvertidas. "Yo sé más que tú porque me he informado mucho más", llegó a afirmar el cantante, justificando su escepticismo hacia las vacunas y las instituciones sanitarias.

Durante esa conversación, Bosé lanzó varias afirmaciones que generaron titulares: "Hay un plan urdido para que no se sepa la verdad sobre lo que está pasando", llegó a afirmar. “El virus es un invento, una excusa”, llegó a asegurar, expresando su creencia de que la pandemia no era lo que parecía.

Aunque Equipo de investigación intentó incluir la voz del propio Miguel Bosé en el reportaje, su abogado rechazó cualquier participación, limitándose a señalar que el cantante solo concede entrevistas "sobre temas estrictamente artísticos". La negativa a aportar su versión oficial al reportaje intensificó la polémica en torno a su figura.