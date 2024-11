Rauw Alejandro abre su corazón en su nuevo disco y lanza mensajes directos ¿a Rosalía?

Rauw Alejandro ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de Cosa Nuestra, un disco íntimo en el que muestra su lado más vulnerable. El puertorriqueño, no solo ha puesto el foco en su innovadora propuesta musical, sino que también ha dejado varias confesiones que parecen ir directas a su expareja, Rosalía. Desde el desamor, el artista ha dejado un claro mensaje de nostalgia y reflexión sobre su romance con la catalana. Tras dos años de relación, el 25 de julio de 2023, la pareja rompió su compromiso, poniendo fin a una de las historias más icónicas de la música. Ahora, tanto Rauw como Rosalía envían mensajes a través de su música que dejan ver lo difícil que está siendo su separación.

La primera canción, que lleva el nombre mismo nombre que el propio álbum, Cosa Nuestra, se abre con esta estrofa: “Es tan corto el amor y tan largo el olvido” o “ Como las hojas y el viento, viene y va tu recuerdo". Estas palabras han avivado las especulaciones entre sus fans, que consideran que Rauw aún siente profundamente la ausencia de la catalana. En ese mismo tema, el cantante continúa con una confesión: "Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana”, y se pregunta "¿Por qué yo no puedo tenerla?".

En otro de los temas que componen el álbum, Tú con él, los fans apuntan a que el puertorriqueño hablaría de la relación de Rosalía con el actor Jeremy Allen White. En sus versos, el artista hace referencias directas a cómo se sintió al descubrir que la catalana se había ilusionado de nuevo. "Seguro, mujer, que hoy eres feliz; Que nada de ayer hoy te hace llorar; El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él; Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel", expresa Rauw. Además, el artista ha abierto su corazón para reconocer uno de los errores que podrían haber afectado su relación, admitiendo: “Discúlpame; Aquellos celos tan intensos que sentí por ti; Estaba loco, casi loco, por aquel amor; Y al poco tiempo para siempre lo perdí”.

En Ni me conozco, Rauw Alejandro se muestra más vulnerable que nunca, reflejando con crudeza lo que parece ser su situación actual tras la ruptura. Desde el primer verso, deja claro lo difícil que ha sido asimilar la separación: “Ya tú no estás, difícil de entender que es una realidad, pensé que te superé”. Con esta confesión, el cantante admite que aún extraña a Rosalía, mientras reflexiona sobre sus propios intentos de sanar: “Lo he hecho lo mejor que he podido, aunque tengo claro, siempre hay espacio pa' mejorar”. Sin embargo, no evita lanzar un reproche, dejando entrever lo abrupto del final de su historia: “Un imperio no se construye en un día, aunque el proceso lo quiera' acelerar”. Finalmente, Rauw no oculta su atención hacia los nuevos romances de su expareja: “Fan de tu relación, cuánto dura vamo' a ver”.

Un nuevo comienzo para ambos

Tras un periodo de silencio en redes, Rauw Alejandro reapareció como Raúl Alejandro, marcando una transformación que ya había insinuado en su actuación en los Grammy Latinos de 2023, donde versionó Se fue, de Laura Pausini, mostrando un lado más melódico y cercano. Esta evolución culmina con Cosa Nuestra, un álbum que mezcla introspección y homenaje a sus raíces, fusionando géneros como la salsa y el jazz. Con colaboraciones de artistas como Laura Pausini, Bad Bunny y Pharrell Williams, y una cuidada estética setentera, el disco es un testimonio de amor, desamor y de la madurez artística de un Rauw más auténtico.

Mientras Rosalía continúa cosechando éxitos, como su reciente colaboración con Ralphie Choo en Omega o su participación junto a su cuñado Diego Ibáñez en Normal, de Carolina Durante. Está claro que la historia de amor que compartieron sigue siendo una fuente de inspiración para ambos. ¿Es Cosa Nuestra una despedida definitiva o, quizás, un intento de acercamiento a través de la música?

