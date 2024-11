Cristina Pedroche celebra su 36 cumpleaños en casa con su hija y lanza un emotivo mensaje

Cristina Pedroche está de celebración. La presentadora ha celebrado su 36 cumpleaños rodeada de su familia y soplando las velas junto a su hija, Laia. Aunque su cumpleaños fue el pasado 30 de octubre, no ha sido hasta ahora cuando ha decidido compartir este feliz momento con sus miles de seguidores. Además, la colaboradora de 'Zapeando' se ha abierto en canal para expresar sus sentimientos y ha contado que la celebración tuvo un sabor agridulce porque no estaba animada para festejar esta fecha tan especial.

© @cristipedroche

"Sentía que no había motivos para soplar las velas, que no era realmente mi día y que no hacían falta ni una tarta ni regalos", ha comenzado un mensaje en el que quería reflejar que el día estuvo empañado por la terrible actualidad. Este sentimiento, explicó, se debía en parte al impacto emocional de la situación reciente vivida en el país, con las trágicas consecuencias del temporal que afectaron a muchas familias.

Sin embargo, a pesar de la tristeza que la embargaba, su familia, en especial sus padres y esposo, David Muñoz, no permitieron que el cumpleaños pasara inadvertido y decidieron organizarle una pequeña sorpresa en el salón de su casa, donde la presentadora pudo pedir un deseo mientras soplaba las velas. "Ahora no puedo estar más agradecida, porque aunque ese día no lo disfruté como debería, hoy veo las fotos y lloro de emoción", ha escrito Cristina dedicando unas bonitas palabras a sus padres y su marido.

© @cristipedroche

La presentadora, modelo y colaboradora de televisión ha querido compartir dos semanas después las imágenes de la pequeña celebración, donde la vemos en el salón de su casa y con su hija, Laia, en brazos para soplar juntas las velas. No hay duda de que la pequeña, a quien cariñosamente llama su "Pitaya", se convirtió ese día en otra de las grandes protagonistas, animando a Pedroche para poder pasar el día lo mejor posible. "Estando con mi Pitaya no puedo estar de otra forma", ha puntualizado.

Un regalo de lujo con significado especial

Además de las tiernas escenas junto a su hija, las fotografías revelan un detalle especial que no ha pasado desapercibido para sus seguidores; un bolso Hermès en un llamativo color fucsia, que, al parecer, ha sido uno de los obsequios que ha recibido.

© @cristipedroche

A lo largo de la publicación, la colaboradora de Zapeando, se ha mostrado agradecida con quienes estuvieron a su lado en su día, así como con sus seguidores, que le enviaron cálidos mensajes de felicitación y apoyo. Para concluir, Pedroche ha compartido una reflexión sobre la importancia de encontrar razones para agradecer, incluso cuando el ánimo parece desvanecerse. "Subo ahora las fotos para recordarme lo afortunada que soy y que siempre, siempre, siempre hay que dar las gracias", ha escrito