Los secretos de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: 2 ‘sí, quiero’, 3 looks de novia, 320 invitados…

La boda de Ana Guerra y Víctor Elías era una de las más esperadas del año. Las expectativas eran muy altas, ya nos adelantaron que en su lista de invitados iban a estar sus compañeros de Operación Triunfo y de Los Serrano y que, además, el plato fuerte era que la ceremonia era que iba a estar oficiada por Fran Perea… Tenía todos los ingredientes para ser una cita inolvidable y ha superado todo lo que esperábamos. En ¡HOLA! hemos podido ser testigos de su gran día y vivir con ellos este importante momento de su historia de amor, que comenzó en 2021 cuando ambos menos lo esperaban.

Llena de sorpresas, momentos emotivos, reencuentros, lágrimas, muchas risas y música, el 'sí, quiero' de la cantante y el músico y actor es uno de esos enlaces que no se olvidan, en el que todos los invitados acaban contagiados por la bonita energía que transmitían los novios. No se pueden contar las lágrimas, abrazos y risas, pero sí podemos resumir en cifras algunos de los ingredientes de esta inolvidable boda

© CLICK10FOTOGRAFÍA

2 'sí, quiero'

Un día antes de la fecha de boda que anunciaron, contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa celebrada en la Ermita de la Virgen del Puerto de Madrid, a la que asistieron tan solo sus familiares.

Este también ha sido el número de trajes nupciales que ha llevado Víctor, uno para cada día, firmados por Sastrerías Prat e inspirados en una de las series favoritas de la pareja, Los Bridgerton.

© CLICK10FOTOGRAFÍA En la imagen, los recién casados posan en el embarcadero de la Finca Prados Moros

3 vestidos nupciales

Los vestidos nupciales que ha llevado Ana, que reflejan a la perfección su personalidad. Su lado más 'princesa' y sofisticado para disfrutar de la fiesta, su faceta más cómoda y juvenil. Para los tres ha confiado en Rosa Clará, que ha hecho realidad los diseños que tenía en mente y han sabido interpretar la forma de ser de la artista para que se sintiera cómoda en cada uno de ellos.

© CLICK10 FOTOGRAFÍA

6 artistas 'superventas'

Artistas que figuran en los primeros puestos de España de las listas de ventas y reproducciones. Álvaro de Luna, Nil Moliner, Andrés Ceballos -conocido como Andrés Koi- y su hermano Martín, Ernesto Hermida y David Otero.

8 compañeros de Los Serrano

Los compañeros de Víctor en la serie Los Serrano que acudieron a la cita. Belén Rueda, Fran Perea, Natalia Sánchez, Jorge Jurado, Andrés de la Cruz y Adrián Rodríguez y también los directores, José Ramón Ayerra 'Tapi' y su mujer, Begoña Álvarez. A última hora, Antonio Resines comunicaba a los novios que finalmente no podría asistir por un rodaje, pero estuvo muy presente en los discursos de la ceremonia.

© CLICK10FOPTOGRAFÍA © CLICK10FOTOGRAFÍA La foto de familia de 'Los Serrano', de izquierda a derecha: José Ramón Ayerra 'Tapi' y su mujer, Begoña Álvarez, ambos directores de la serie; Fran Perea, los novios, Natalia Sánchez, Jorge Jurado y Andrés de la Cruz. En primer término, Belén Rueda y Adrián Rodríguez

10 músicos en directo

Los músicos que acompañaron a los novios en directo durante la ceremonia y el cóctel, con música gospel, versiones y boleros. Fueron Goiko Martínez, Alfonso Pérez, Yadira, Aurora García, Rubén Tajuelo, Verónica Ferreiro, Carol y Tonex, además de Arahi Martínez y Lino Lores

11 compañeros de OT

Fueron once los compañeros de su edición que asistieron. Todos estaban invitados, pero no todos sus compañeros y profesores pudieron ir al enlace por cuestiones laborales. No faltaron: Roberto Leal, que era el presentador, Marina Jade; la coach Mamen Márquez, Mireya Bravo, Ricky Merino, Nerea Rodríguez, Manu Guix, Alfred, Cepeda, Roi Méndez y Raoul Vázquez.

12 rostros de la pequeña y gran pantalla y de las ondas

Rostros de la pequeña, la gran pantalla y las ondas. Los novios conocen muy bien el mundo de la televisión, además de estar en Los Serrano y Operación Triunfo respectivamente, él ha colaborado en “Zapeando” y ella ha participado en el concurso Baila como puedas, por eso muchos de sus grandes amigos pertenecen al mundo de la televisión, el cine y la radio como Rossy de Palma, Lydia Lozano, Arturo Valls, Sofía Cristo, el Maestro Joao, El Rubio, Angy Fernández, Carolina Iglesias, Gerónimo Rauch, Tony Aguilar, Toñi Prieto y Andrea Guasch.

15 platos de cóctel

15 platos del cóctel que se sirvieron en la finca Prados Moros tras el 'sí, quiero'. Desde gildas de Casa Santoña, hasta Cucurucho de pollo con mayonesa de Chipotle, perdiz escabechada, gambón panko con ali oli, pulpo braseado, huevo trufado con boletus hasta canelón de pera y gorgonzola con jamón de pato y velouté de miel.

320 invitados

Más de trescientas personas fueron testigos de su gran día.