Chanel Maya Banks, de 'Gossip Girl', rompe su silencio tras estar desaparecida y lanza graves acusaciones a su familia

Después de una semana desaparecida, Chanel Maya Banks, conocida por interpretar a una de las amigas de Jenny Humphrey en Gossip Girl, ha reaparecido. Fueron los padres y la prima de la intérprete quienes denunciaron su desaparición después de cinco días sin saber nada sobre ella y de que la Policía la incluyera en la lista de personas desaparecidas. Ahora, ha sido la propia actriz la que ha contado que se encuentra "sana y salva" y ha denunciado a su familia, presuntamente por "abuso, manipulación y tormento interminable".

© ohheychanel

© ohheychanel

Según la policía de Los Ángeles, ha sido la propia actriz la que ha acudido a comisaría para confirmar que se encuentra en perfectas condiciones. "Está completamente sana. No está en peligro. Está bien y ya se le ha quitado de la lista de personas desaparecidas. Hemos cerrado nuestra investigación", anunciaba el portavoz de la policía, Charles Miller, a la revista People. Además, Chanel Maya ha hecho unas inquietantes declaraciones en contra de su familia y, según ha explicado ella misma en True Crime News, "tras bautizarme con mi pastor favorito, por fin soy libre".

"Mi nombre es Chanel Banks, soy una estadounidense de 36 años que no es nadie y que durante toda mi vida he estado cargando en silencio con el dolor continuado, causado por el abuso, la manipulación y un tormento interminable que he soportado continuamente desde que era una bebé indefensa. Y todo esto a manos de mi propia familia, que hoy supuestamente está preocupada por mí", continuaba explicando.

© ohheychanel

En esa conversación con el citado medio, que no ha sido emitida, la actriz habría contado que se fue a Texas para ser bautizada: "Dicen que, una vez que eres liberado por Jesucristo, eres libre de verdad, así que hace seis días le dije a mi esposo que me iba a bautizar con uno de mis pastores favoritos, el pastor Robert Clancy. Me llevó al aeropuerto y me marché durante una semana. También lo vi como una oportunidad para escapar de mi jaula". Chanel Maya continuó explicando que "nunca me permitiré que me silencien nunca más, y menos mis abusadores. Durante 36 años aplastantes he tenido que soportar los abusos abominables".

© ohheychanel

Pero su relato no ha finalizado ahí: "Durante décadas, mi familia ha sido mi guardián espiritual, físico y emocional, dándome cero autoridad sobre mi persona. No me permitían tomar ninguna decisión en la vida de ninguna manera sin su aprobación. Cada vez que estaba a punto de irme, falsificaban documentos oficiales del gobierno y contaban mentiras sobre mi salud mental. Para que conste, no tengo antecedentes de salud mental ni de ningún otro tipo, aparte de una multa de estacionamiento aquí y allá".

© Getty Images

Por su parte, sus familiares fueron quienes denunciaron previamente su desaparición, alegando que el marido de la intérprete, Carlos Jiménez, "no nos ha ayudado en la búsqueda". La prima de Chanel Maya explicó al medio Eyewitness News que le llamó la atención que la actriz no diera señales de vida: "No pasa más de 48 horas sin hablar conmigo o con su madre. Esa niña es más como una hermana mayor para mí. Ella nunca iría a ningún lado sin decírselo a su madre o a mí. El 10 de noviembre notamos que su esposo tenía el labio partido y marcas y rasguños en el cuello y los brazos".