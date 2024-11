El lado más íntimo de Martín Berasategui: de su mujer y sus nietos a los graves accidentes que han marcado su vida

"Nada de lo que soy y de lo que he conseguido habría llegado sin ella. Tanto a mi mujer como mi hija Ane se lo debo todo: ellas me animan, me templan, me trans­miten su luz. Son mi otra mitad", con estas palabras explicaba Martín Berasategui lo que significan para él su pareja, Oneka Arregui, y su única hija, en declaraciones a La Vanguardia. El once estrellas Michelin, que además tiene cientos de premios y reconocimientos, contaba además para las páginas de la revista ¡HOLA! que no sentía que hubiera tenido que renunciar a muchas cosas para llegar a lo más alto: "Al revés, siento que todos los días me toca la lotería y mi deseo es que siga siendo así y disfrutemos de buena salud para poder verlo", explicaba con humildad. El prestigioso cocinero vasco, más allá de la cocina y dentro de su esfera más privada, ha destacado siempre el valor de la familia como clave de su éxito y la importancia que han tenido y tienen las mujeres que le rodean para que él haya llegado tan alto en su profesión. ¿Quieres conocer más detalles de su vida más familiar'? ¡No te pierdas el vídeo!