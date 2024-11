El doble del rey Felipe VI que ha causado furor en 'El cazador' de TVE

“Yo estoy nervioso... Tú dirás lo que quieras, pero si no es él, se parece mucho, mucho... Pero me habrían avisado antes, ¡nadie me ha dicho nada!”, ha bromeado Rodrigo Vázquez, presentador de El Cazador, de Televisión Española, cuando ha comprobado el enorme parecido de uno de sus concursantes con el rey Felipe VI. El propio concursante, Antonio, de Benidorm, se presentaba así al comiendo del programa: “Soy Antonio, y también soy real. Pero no soy él. Vengo a por el bote”, ha dicho con humor. Vázquez ha continuado con la broma en el momento en el que Antonio ha tenido que empezar a jugar: “Ya debes estar aburrido del chiste, ¿no?”, le ha cometando el comunicador, “No sé de qué me hablas”, ha contestado divertido y siguiéndole la broma 'el doble del Rey'. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!