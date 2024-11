Lulu Figueroa: 'Mis hijos son los protagonistas de mi nueva historia en la pintura'

Lulu Figueroa lleva años desarrollando profesionalmente su gran pasión: la pintura. Con una gran trayectoria a sus espaldas, tal y como nos ha relatado ella misma, de un tiempo a esta parte ha canalizado a través de su arte algunos de los cambios vitales que ha experimentado y que han tenido como resultado una colección que acaba de exponer en “Lugar Usual”.

Una serie de pinturas a la que como no podía ser de otra manera ha titulado ‘Transición’ y que presentó hace unos días rodeada de amigos íntimos y familiares entre los que se encontraban Claudia Osborne y Ana Cristina Portillo, Manuela Velasco, Ángel Schlesser y Moisés Nieto, entre muchos otros.

© Pablo Paniagua Lulu con una de las obras de su exposición

© Pablo Paniagua © Pablo Paniagua

“A veces los cambios tienen un proceso, de ahí mi transición. No he abandonado las flores pero si se ha desviado su atención y han empezado a formar parte de una historia, escenas cotidianas que cuentan mi día a día en Jerez. Incluso el espectador puede crear su propia historia, imaginarla. La escena es Jerez y la Naturaleza sigue siendo una gran fuente de inspiración. Los hibiscos y la datura siempre están muy presentes en mis paseos durante las vacaciones, unas me atraen por sus colores y las otras durante la noche que florecen para volver a cerrarse cuando amanece. Y por supuesto mis hijos”. Con estas palabras, la nieta de la condesa de Romanones explicaba sus intenciones a todos los invitados que se acercaron. Una convocatoria de la que ¡HOLA! tiene todas las fotos y detalles y en la que pudimos hablar con su protagonista de inspiración, secretos de sus obras y también de los nuevos proyectos que ahora que ha presentado esta serie, ya le rondan la cabeza tomando cada día más forma.

© Pablo Paniagua Sobre estas líneas, Lulu Figueroa con su amigo y diseñador Moisés Nieto

© Pablo Paniagua En la imagen, con el diseñador Ángel Schlesser

- Lulu, el título de tu exposición es muy esclarecedor. ¿Cómo describirías la evolución de tu trabajo artístico hasta llegar a esta transición?

-Diría que ha sido una evolución calmada, he disfrutado mucho de cada etapa y a la vez he aprendido, mucha prueba y error. Y podría decir que he regresado de nuevo a mis principios pero con otra mirada y una técnica que ha cambiado y evolucionado.

-¿Hay alguna obra que sientas que capture este momento de cambio en tu vida?

-Hay dos, "Naturaleza" y " El niño de los limones" capturan ese momento exacto.

-¿Qué mensaje esperas que transmitan tus obras?

-Quiero recrear lo que siento cuando estoy en Jerez en el campo: paz y tranquilidad.

© Pablo Paniagua Claudia Osborne y Almudena Rebuelta

© Pablo Paniagua Claudia Osborne con Alonso Domecq, hermano de Lulu, y Cristina Castellanos, cuñada de la artista

- Tus pinturas de flores siempre han sido parte de tu seña de identidad como artista ¿Qué simbolizan para ti?

-Las flores siempre me han llamado la atención en todas sus fases de floración, hasta la caída de sus pétalos, las curvas y colores se convierten en una forma de transmitir mi sensibilidad y a la vez producir emociones.

-Como madre de dos hijos pequeños, ¿cómo logras conciliar tu vida familiar con tu carrera artística?

-No es fácil, pero con organización y algunos malabarismos he podido equilibrar todo y por supuesto con ayuda, mi marido y mi familia son importantísimos. En mis escenas cotidianas ahora reflejadas en la pintura está retratado ese desafío porque ellos están ahí.

- En esta muestra, tus hijos protagonizan algunas obras. ¿Cómo influye tu rol como madre en tu proceso creativo?

-Ellos se han convertido en mi prioridad y por lo tanto en los protagonistas de mi nueva historia en la pintura.

© Pablo Paniagua La artista con Brianda Fitz-James

© Pablo Paniagua Tristán Domecq y Eugenia Osborne

- ¿Quiénes son tus principales referentes? ¿Y tus fuentes de inspiración?

-Mi tío Cristián Domecq es el gran referente. Y luego artistas como Georgia O´keeffe o Frida Kahlo. Y la naturaleza siempre está ahí como fuente de inspiración.

- Tu abuela Aline siempre te apoyó en tu camino como pintora. ¿Cómo ha influido su legado en tu visión del mundo y en tu arte?

-Ella siempre hizo lo que más le gustaba; escribir. Nunca dejó de hacerlo y me inculcó el esfuerzo y la constancia que es una gran herramienta de trabajo. Por otro lado, su gusto y su estética siempre tan cuidada también tuvo influencia en mi mirada.

© Pablo Paniagua

© Pablo Paniagua

-¿Hay elementos de tu infancia o de tu entorno familiar que hayas integrado en tu estilo artístico?

-Jerez, mi paraíso donde siempre pasé mis vacaciones ya es parte elemental de mi pintura.

- ¿Cómo ves tu futuro en el mundo del arte? ¿Tienes algún proyecto en mente que te emocione?

- De momento estoy centrada en esta exposición, pronto quiero adentrarme en el mundo de la escultura, ese es mi nuevo reto.