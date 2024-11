El extraño look de la cantante Kesha con un teléfono móvil incorporado en uno de sus zapatos de tacón

Los premios Glamour Women of the Year han celebrado su edición del 2024 en la ciudad alemana de Berlín; una gala para ensalzar la contribución de mujeres inspiradoras en diversos campos. Uno de los momentos de la noche lo protagonizó la cantante Kesha, que sorprendió a todos con su llamativo look y sus mensajes transgresores. La artista estadounidense, siempre dispuesta a romper moldes y desafiar expectativas, aprovechó la ocasión para expresar su apoyo a las mujeres. Conocida por su lucha por la justicia y la igualdad, la de California fue una de las estrellas más fotografiadas de la velada.

© Getty Images

© Getty Images Kesha

Su estilo victoriano gótico

Al posar en la alfombra roja, la cantante no pasó desapercibida luciendo un conjunto que parecía estar confeccionado con bolsas de basura, que incluía un corsé y una falda asimétrica con aberturas que dejaban al descubierto alguna parte de su cuerpo; todo combinado con unos zapatos de tacón en punta. El atuendo, inspirado en un estilo victoriano gótico, era una oda a la rebeldía. Su maquillaje, un ahumado oscuro, y sus labios en un tono rosa complementaban la estética, mientras posaba con actitud desafiante, fumando su 'vaper' ante las cámaras de los fotógrafos.

© Getty Images

© Getty Images

Transgresora y rebelde

Durante la sesión del photocall, sorprendió cuando puso un teléfono móvil en su zapato, un gesto que algunos de sus seguidores han interpretado como un mensaje contra el acoso de algunos medios sensacionalistas sobre algunas artistas, concretamente mujeres. Junto con el bolso que llevaba la palabra bitch, la artista hizo una clara reivindicación contra los que la tachan de irreverente.

© Getty Images

El uso de elementos como el bolso y el teléfono durante la gala coincide con el mensaje que la propia cantante quiso dar en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. Junto a la fotografía añadía el siguiente texto: "Sorry I can't come to the phone - I'm a bitch" . Un mensaje que marca su actitud rebelde como una forma para desafiar convenciones, dejando claro que sigue "luchando por el respeto a las mujeres en la vida pública".