Encuentran muerto al actor surcoreano Song Jae-lim, de 39 años

Song Jae-lim, actor y modelo coreano de 39 años, ha sido hallado sin vida en el interior de su domicilio en Seúl, según publican varios medios coreanos. La causa de la muerte no ha sido revelada, pero fuentes policiales han comunicado que el cuerpo sin vida no mostraba signos de violencia y que había una nota de despedida junto al intérprete de series como Moon Embracing The Sun o Two Weeks.

© Getty Images

Toda una 'celebrity' en Corea del Sur

Song comenzó su carrera profesional de modelo para firmas coreanas como Juun. J hasta que en el año 2009 debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en la película Actresses. Solo un año después apareció en el filme sobre hípica Grand Prix. Más allá de sus papeles secundarios en numerosas series del país asiático, Song Jae-lim era conocido en Corea del Sur por su participación en la cuarta edición del reality televisivo We Got Married, donde dos celebrities se enfrentan a numerosas pruebas mientras hacen vida de casados. El actor concursó junto a la actriz Kim So-eun.

© Getty Images

© jaelim_song

Su última publicación en redes sociales cobra ahora un significado mayor, ya que ha hecho a sus seguidores reflexionar sobre su salud mental. La última fotografía que compartía con sus seguidores fue en el mes de enero de este año, desde la sala de maquillaje de un set de rodaje. El actor se preparaba para salir a grabar. En el mensaje, solo un emoji triste y un gesto serio, que ahora da lugar a múltiples interpretaciones.

© jaelim_song

Su último trabajo póstumo

El último trabajo de Song delante de las cámaras ha sido su participación en la comedia de acción Get Rich, dirigida por Yang Tae-jin, que se estrenará en cines ya póstumamente. El funeral por el actor tendrá lugar el jueves 14 de noviembre.