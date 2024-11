Así es la nueva vida de Carlos Lozano: soltero y rodeado de gallinas y ovejas

Ha pasado algún tiempo desde la última vez que vimos a Carlos Lozano en un programa de televisión. Concretamente, fue en 2022 cuando abandonó Sálvame y se apartó de las cámaras. Pero el presentador está listo para volver. Así lo ha asegurado él mismo durante la presentación del libro de Lydia Lozano. Allí ha explicado cómo es su tranquila vida actualmente, en el campo, rodeado de gallinas y ovejas y muy feliz. Carlos también ha hablado sobre su soltería: hace años que no se le conoce ninguna pareja, y él no tiene intención de cambiarlo: "Si no llega, que le den al amor", asegura. Además, ha presumido de su hija Luna, quien tiene 20 años y actualmente estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.