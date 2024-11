Las imágenes de Melody con su hijo que resumen los momentos clave de su maternidad

"La maternidad te cambia para bien, yo creo que ser mamá me va a hacer cantar las canciones con más pasión y hacer las cosas con más ilusión, porque no es normal el amor que se siente por un hijo", así de clara se mostraba Melody al ser preguntada por su reciente maternidad en el programa Fiesta, de Telecinco. La cantante ha experimentado en su propia piel el gran cambio que supone ser madre y se ha mostrado feliz con la llegada de su primer hijo, Cairo, que el próximo mes de febrero cumplirá un año. Fue a finales de año pasado cuando anunciaba la feliz noticia de su embarazo, lo hacía en el sexto mes de gestación: "Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!!", decía la intérprete sevillana entre otras cosas. Cuando está a punto de cumplirse el primer año desde que anunció que ella y su pareja, Ignacio Batallán, iban a ser padres, repasamos algunas imágenes con su pequeño y los momentos clave de los nueve meses de vida del bebé. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!