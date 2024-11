Patrick Dempsey ya tiene sustituto: este es el hombre más sexy del mundo en 2024

El actor, director y productor John Krasinski, marido de Emily Blunt, ha sido elegido el hombre más sexy de 2024 por la revista People. "En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más”, ha confesado el protagonista de la serie The Office a la citada publicación, de la que se ha convertido en portada.

"Aparte de que quizá me estaban tomando el pelo. No suelo despertarme así, pensando: ‘¿Será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, ese día lo hicisteis. Me habéis subido el listón”, ha bromeado.

Según ha contado Krasinki, su mujer se emocionó al conocer la gran noticia y bromeó con la idea de empapelar la casa con la portada de la revista. El actor está muy orgulloso de la familia que ha formado con la actriz, con quien se casó hace 14 años y tiene dos hijas, Hazel, de 10 años, y Violet, de ocho. "Es algo hermoso, cuando estás casado con alguien, estás constantemente aprendiendo, cambiando y evolucionando. Y tengo mucha suerte de pasar por todo eso con ella", ha señalado.

El matrimonio vive con sus dos hijas en el distrito de Brooklyn y Krasinki, aunque es conocido por el gran público por su vis cómica en películas como Ella es el partido o No es tan fácil, prefiere ser simplemente conocido como un marido y un padre que se da atracones de documentales en Netflix y disfruta leyendo cuentos a sus hijas antes de irse a dormir.

Adiós a Patrick Dempsey

Krasinski, de 45 años, sucede en el trono al actor Patrick Dempsey, que en 2023 fue elegido como el hombre más sexy por la revista People. El actor, que alcanzó el éxito como el neurocirujano de Anatomía de Grey y el príncipe azul de Encantada, aseguró que se quedó "completamente conmocionado" al escuchar la noticia. "Luego comencé a reírme, como, esto es una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor! Lo había olvidado por completo y nunca contemplé estar en esta posición. Así que mi ego va bien", añadió. Además, desveló la reacción de su familia. “Se rieron mucho. Decían: ‘No, en serio, ¿quién es?".

Dempsey tomó el relevo de Chris Evans, pero en la lista figuran otros nombres como John Legend, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Idris Elba, Richard Gere o David Beckham.