Charlamos con Fran Zafra tras ganar 'Míster Internacional' y nos cuenta cómo vivió el certamen y sus planes de futuro

Fran Zafra es el hombre más guapo del mundo tras ganar Mister Internacional 2024 con tan solo 22 años. El modelo almeriense se ha coronado en dicho certamen, celebrado en Filipinas, imponiéndose a los rivales de Perú y del país anfitrión, que han ocupado el segundo y tercer puesto respectivamente. Después de mucho trabajo, su esfuerzo ha sido recompensado tras alzarse con la victoria, dejando impresionados al jurado, no solo por su atractivo físico, sino también por su carisma, espontaneidad y su magnetismo. En Hola.com hemos tenido el placer de poder hablar con él y nos ha contado cómo se siente y cuáles son ahora sus planes de futuro.

© fran_zafra4

¿Cómo viviste el día del certamen?

Lo viví intensamente. Fue un día de mezcla de muchos sentimientos, de muchas emociones. De mucha alegría, pero también muchos nervios.

¿Cómo mantuviste los nervios?

Es muy difícil controlar los nervios en este tipo de situaciones, pero trataba de no pensar demasiado en ello y tratar de disfrutar.

¿Tienes alguna preparación especial?

La preparación es muy amplia. Tenemos clases de inglés, de oratoria, pasarela, hacer ejercicio y comer de manera saludable, cuidar la piel…

© fran_zafra4

¿Cuál es tu secreto para mantenerte siempre perfecto?

No me considero que sea una persona perfecta, creo que nadie lo es. Yo lo único que hago es cuidarme mucho, quererme mucho, me gusta ir al gimnasio, a la peluquería, cuidarme la piel… Son cosas que me encanta hacer.

¿Qué sentiste al escuchar tu nombre como ganador de Míster Internacional 2024?

Sentí mucha ilusión. Estaba muy contento y sobre todo mucho orgullo, por mi país y por todos. En ese momento sentí que todo el trabajo que había realizado había merecido la pena. Mientras estabas en el escenario.

¿Qué pensabas, cuáles eran tus sentimientos?

Mientras estaba en el escenario trataba de no pensar mucho. La gala se me pasó superrápido y trataba de disfrutar y de hacer un buen trabajo representando al país. Ahora que han pasado unos días.

Ahora, unos días después, ¿qué sientes?, ¿cómo lo estás celebrando?

Ahora mismo sigo en Filipinas, estoy muy ilusionado y emocionado por todo lo que se viene ahora. Cuando llegue a España por supuesto pienso celebrarlo con mi familia y con toda mi gente que para mí es lo más importante.

© LM Gómez Pozo

¿Tu familia qué te ha dicho?

Mi familia está súper orgullosa de mi, están súper ilusionados. La verdad es que tengo un apoyo increíble en España.

¿Cuáles son tus planes próximamente?

Entre mis planes, ahora mismo, destaca cumplir con mi año de reinado como Mister Internacional y abrirme paso en el mundo de la moda e incluso no descarto probar suerte en otros países.

¿Qué sueños te quedan por cumplir?

No me caracterizo por ser precisamente una persona conformista, siempre quiero más. Uno de mis sueños sería hacerme un hueco en el mundo de la moda, poder desfilar en las grandes pasarelas y poder vivir de la moda, que es un mundo que me gusta muchísimo.

© LM Gómez Pozo

¿Vas a seguir preparándote para policía?

Sí, claro que sí. Ser Policía es un sueño para mí. Y es un sueño por el que voy a luchar como lo he hecho con otros con los que he soñado y se han hecho realidad.

© fran_zafra4

¿A dónde te gustaría llegar profesionalmente?

Profesionalmente me gustaría llegar a lo más alto. Poder desfilar en grandes pasarelas o poder trabajar para grandes marcas y poder dedicarme a ello.

Por último, nos puedes hablar un poco de ti, de tu lado más personal, humano y familiar...

Me considero una persona muy sencilla, muy alegre, soy muy familiar. Me encanta estar con mi familia y pasar el tiempo con ellos, ya que para mí son lo más importante que tengo.