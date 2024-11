De Sonia y Selena a Chica Sobresalto: estos son los 16 concursantes del Benidorm Fest 2025

© RTVE

Melody

La conocida artista, Melody, luchará por representar a España en Eurovisión 2025. Melody ha llevado su música al número uno en más de 15 países. El pasado mes de febrero dio a luz a su primer hijo, y considera que, debido a la tranquilidad que está viviendo, es el momento idóneo para presentarse al certamen. "Vengo a disfrutar del arte, pero le debo una a las personas que me siguen y que me lo pedían siempre", ha confirmado. Su propuesta, llamada Esa diva, está compuesta por Alberto Fuentes Lorite y reivindica que "todos somos unas divas". Sin embargo, quiere aclarar que "no habla de la típica diva sino de una madre que madruga o de una artista sin cartel".