Carlota Corredera cuenta cómo es su relación con Carlos de la Mata tras su separación

Carlota Corredera anunció recientemente una noticia que sorprendió a todos sus seguidores. Tras once años casada con Carlos de la Maza, han decidido emprender caminos separados. "Carlos y yo ya no somos pareja pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos el máximo respeto y protección para ella", escribió. Ahora, Carlota ha reaparecido y ha contado cómo se encuentra en estos momentos tan delicados. "He estado mejor", asegura. También ha explicado cómo es actualmente su relación con Carlos, y los dos tienen muy claro que su prioridad es su hija de nueve años, Alba.