Un expulsado y dos semifinalistas en 'MasterChef Celebrity 9': las reacciones no se han hecho esperar

La última entrega de MasterChef Celebrity 9 estuvo cargada de sorpresas, emociones y despedidas inesperadas. Tras un viaje culinario de más de dos meses, los semifinalistas finalmente están definidos: Marina Rivers, Pitingo, Inés Hernand, Francis Lorenzo y Pocholo. Esta lista se confirmó después de una intensa prueba de eliminación en la que Cristina Cifuentes se convirtió en la expulsada de la noche.

Una primera prueba con sabor a amistad

El episodio comenzó con una prueba cargada de significado para los aspirantes, ya que recibieron la visita de sus amigos más cercanos, quienes les inspiraron para cocinar un plato que reflejara su esencia y personalidad. Con la guía de Laura Londoño, ganadora de la edición pasada, los concursantes presentaron creaciones únicas que luego fueron evaluadas en una cata a ciegas. Los amigos de los aspirantes no se lo pusieron fácil, aunque en esta ocasión, el plato de Inés Hernand se destacó como el favorito y ella fue la elegida la mejor de esta primera ronda.

Cristina Cifuentes, sin embargo, no logró convencer ni a los comensales ni al jurado en esta primera prueba. Aunque su propuesta no recibió votos, la ex política se mostró tranquila y con una actitud positiva que ha caracterizado su participación en el programa.

Un duelo culinario de alto nivel en exteriores

En la prueba de exteriores, los aspirantes se trasladaron al Hotel Exe Moncloa, donde vivieron un reto especialmente exigente: cocinar platos diseñados por los chefs Begoña Rodrigo y Pepe Solla, quienes estuvieron presentes en el equipo rival para supervisar las elaboraciones. Aunque trabajaron en un solo equipo, los aspirantes fueron valorados de manera individual, lo que añadió una presión extra. Marina Rivers y Pitingo fueron los que más destacaron, asegurándose así sus plazas como primeros semifinalistas.

Durante esta prueba, Inés, que ejerció como capitana, se encontró en una situación difícil. La tensión de la responsabilidad la llevó al límite, y en un momento rompió en lágrimas, confesando que "la capitanía había sido un desastre". A pesar del apoyo de sus compañeros, señaló a Pocholo como el miembro del equipo con el que tuvo más dificultades, y él, por su parte, se defendió explicando que no había recibido instrucciones claras.

Un desafío dulce y una despedida inesperada

La última prueba de la noche y también la más decisiva, fue un reto de repostería dirigido por el maestro Jordi Roca, reconocido chef con tres Soles Repsol. Los aspirantes debían recrear uno de sus postres y además añadir un toque creativo en forma de un helado de sabor único. La presión fue evidente y el proceso se complicó para varios de ellos.

El postre de Inés fue el primero en ser evaluado y los jueces destacaron su calidad, considerándolo "el mejor que había presentado por ahora". Por otro lado, el helado de Pocholo, aunque tenía un sabor "anárquico", sorprendió por su creatividad. Cuando llegó el turno de Cristina Cifuentes, la textura de su helado no convenció a los jueces, quienes encontraron un resultado "desagradable" que la colocó como la menos destacada de la noche. Finalmente, Francis entregó un postre que incluía crema de orujo, muy bien recibido por su sabor.

La marcha de Cristina Cifuentes fue inevitable, y el juez Pepe Rodríguez dio el veredicto definitivo: "El aspirante que debe abandonar las cocinas es Cristina Cifuentes". A pesar de su eliminación, Cifuentes mantuvo su buen humor hasta el último momento, bromeando al comentar que "se iba de rojo y por unos frutos rojos, cuando siempre había sido de azul" en alusión a su pasado en el Paritido Popular. Este guiño fue recibido con risas y aplausos por sus compañeros, quienes lamentaron su partida.

La despedida de Inés Hernand a Cristina Cifuentes

El momento de la despedida fue emotivo, especialmente por el inesperado vínculo que Cifuentes había forjado con Inés Hernand, con quién desarrolló una bonita amistad durante el programa. Con los ojos llenos de lágrimas Inés le dedicó unas sentidas palabras: "Has sido y eres una persona generosa, buena, conciliadora, cariñosa, cuidadora, trabajadora. Muchas gracias por quitar la venda a mucha gente y demostrar lo que eres y lo que vales". Las palabras de Inés conmovieron a todos, incluida Cristina, quien agradeció la oportunidad de haber participado en el concurso y se despidió deseando suerte a sus compañeros, especialmente a Inés y Marina, a quienes visualiza en la gran final.

Con los semifinalistas ya definidos y la ausencia de Cristina Cifuentes, MasterChef Celebrity 9 se acerca a su recta final, prometiendo más sorpresas, retos y momentos inolvidables en su cocina.