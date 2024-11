Marta Riumbau presenta a su hija Julieta y detalla cómo fue su parto: 'Soy la persona más feliz del mundo'

Al cumplirse exactamente una semana del "día más duro y más bonito de mi vida", Marta Riumbau ha presentado a su hija, para la que ha elegido el nombre de Julieta. Lo ha hecho compartiendo una imagen de la pequeña y mostrando un vídeo resumen del día del parto en el que la influencer ha incluido además instantes de estos siete días en los que ha comenzado a sentirse "la persona más feliz del mundo".

© martariumbau

"Y así es como un lunes a las 20:15h lo más especial y bonito que he hecho y haré jamás, estaba naciendo, Julieta Riumbau Claramonte, a las 41+5 días en un parto de 24 horas y con 3.700 kg. Repetiría todo una y mil veces más. Ahora sí que somos tú y yo", ha dicho. La influencer, que anunció en ¡HOLA! su decisión de ser madre en solitario, ha explicado que Julieta y ella se encuentran bien y ha prometido que hará todo lo posible para que su hija sea la niña más feliz.

© @riumbaumarta

Para Marta, la maternidad era un sueño que la acompañaba desde niña y se hizo realidad el 4 de noviembre. Ella misma ha contado que la indujeron el parto (había salido de cuentas el 23 de octubre) y ha mostrado a través de imágenes el paso a paso de esa jornada en la que su mundo cambió para siempre: desde su ingreso en Bmum al momento que le pusieron la epidural hasta el mágico instante en el que tuvo a Julieta en sus brazos.

Amigos y compañeros le han trasladado mensajes de cariño a Marta y se han emocionado con los instantes tan personales que ha elegido para presentar a Julieta. "Enhorabuena. Qué linda", ha dicho Teresa Bass; "Me muero. Enhorabuena, princesa", ha puesto Ana Iglesias, de MasterChef; "Preciosas ambas, bonita vida", ha escrito Verdeliss; "Belleza", ha exclamado Ichi Aragón; "Qué cosita más preciosa, enhorabuena", ha indicado Rocío Camacho. Por su parte, Laura M.Flores ha reaccionado con unos emoticonos de corazones.

© martariumbau

La influencer se ha encargado ella misma de organizar todo para la llegada de Julieta y ha preparado la habitación para la niña, ya que le encantan la decoración y el bricolaje. La propia Marta pintó la habitación de color gris y colocó sobre las paredes vinilos con motivos infantiles como elefantes, nubes, estrellas, la luna... Además, instaló un medidor personalizado con el nombre de su hija en el que verá lo rápido que va creciendo. En su propio cuarto puso también una cómoda con cambiador para facilitar la logística.

Marta se ha mantenido muy activa y llena de energía durante todo el embarazo, aunque el primer trimestre fue más complicado. Estos nueve meses han sido para ella un aprendizaje. "Nunca idealicé ni romanticé el embarazo, así que sí, he aprendido, me he sorprendido y he disfrutado todo el proceso. Tienes tus momentos de malestar, alguna complicación y preocupaciones, pero estás creando una vida dentro de ti, es algo increíble que puede hacer tu cuerpo. Y la sensación de sentir a tu bebé, ver cómo se mueve y que te responda, es indescriptible", nos contaba.