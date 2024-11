Leonardo DiCaprio cumple 50 años: recordamos sus grandes amores, de Gisele Bündchen a Camila Morrone

Leonardo DiCaprio ha cumplido este lunes la redonda cifra de 50 años, convertido desde hace ya tiempo en una de las mayores estrellas y mitos vivientes de Hollywood. Cada película que protagoniza el oscarizado actor viene siempre rodeada de gran expectación, lo que podría extenderse también el enorme interés que genera habitualmente todo lo concerniente a su vida personal.

© Getty Images Leonardo DiCaprio y Gisele Budchen en los Oscar de 2005

Su faceta de conquistador nato es de sobra conocida, lo que le ha llevado a tener numerosas relaciones de mayor o menor duración a lo largo de su vida. Sin haber pasado aún por altar ni haber tenido hijos -al menos que se sepa públicamente-, son muchos romances los que se le han atribuido con distintas modelos y actrices. Pese a ello, los grandes amores que ha tenido hasta ahora son tres, si tenemos en cuenta lo que duró con cada una de ellas.

© Getty Images Leonardo DiCaprio y Camila Morrone pasean por Nueva York

Gisele Bündchen, Bar Refaeli y Camila Morrone, sus relaciones más duraderas

Ellas son la maniquí brasileña Gisele Bündchen, con quien estuvo de 1999 a 2005; la israelí Bar Refaeli, de 2006 a 2008 y de nuevo en 2010, y la argentino-estadounidense Camila Morrone, de 2018 a 2022. El vínculo sentimental que el intérprete mantuvo con estas parejas va mucho más allá de los idilios más o menos fugaces que salieron a la luz con otras mujeres, ya que compartieron juntos muchas experiencias e incluso se pensó que llegarían aún más lejos.

© Getty Images Leonardo DiCaprio y Gisele Budchen cuando eran pareja

En su relación con Gisele Bundchen, hubo altibajos pero sonaron campanadas de boda y se dejaron ver buscando casa junto al mar. La ruptura llegó, según contó ella, porque no compartían la misma visión a la hora de afrontar los cambios de la vida. "Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando en exceso. Eran muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola por hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí", dijo en una entrevista.

El noviazgo de DiCaprio con Bar Refaeli transcurrió por varias fases, ya que rompieron y se reconciliaron más de una vez. Finalmente, tomaron caminos diferentes de manera amistosa: "Si ya es difícil mantener viva la llama del amor de punta a punta del país, mucho más lo es si es transoceánica", explicaba por entonces su entorno. "Él es un chico estupendo y ella una joven muy dulce. Estas cosas ocurren y se han divertido juntos", apostillaban. La noticia saltó a raíz de unas fotografías donde a ella se la veía Tel Aviv junto al joven surfista y ocho veces campeón del mundo Kelly Slate, lo que terminaba de confirmar su separación de Leonardo.

© Getty Images Leonardo DiCaprio y Bar Refaeli en un partido de la NBA

En cuanto a Camila Morrone, la primera vez que se vio juntos al actor y la hijastra de Al Pacino fue en enero de 2018 durante una excursión a Aspen, Colorado. Desde entonces, fueron captados alrededor del mundo en distintos viajes. "Parecen ir bastante en serio”, decían quienes los conocían. “Definitivamente no es una relación casual. Camila pasa mucho tiempo en casa de él”, añadían. Incluso, ella le acompañó a la gala de los Oscar de 2020 bajo los focos de medio mundo. Dos años después de aquella ceremonia llegó su separación, que se produjo en buenos términos, sin malos entendidos y de forma natural, según reveló su entorno.

© GTRES Leonardo DiCaprio y Camila Morrone en Cannes

Romances fugaces y la curiosa teoría sobre la edad de ellas

El hecho de que el actor haya salido con bastantes chicas que no superan el cuarto de siglo, hizo que surgiera en redes sociales una teoría cuanto menos llamativa, sobre que este decide romper con ellas en el momento que superan esa edad. Sea como fuere, es una tendencia y patrón que se mantenía en la última década, pero que en cierta manera ya no se cumple con su pareja actual. Leo sale desde hace poco más de un año con la top model italiana Vittoria Ceretti, que tiene 26.

© Getty Images Leonardo DiCaprio y Kristen Zang

Antes de ella, su primera novia oficial fue la actriz Kristen Zang, a la que llevó en 1996 al estreno de su versión moderna de Romeo y Julieta: los dos tenían 22 y romperían poco después. En los siguientes años, en pleno ascenso de su carrera en Hollywood, no tuvo pareja estable pero se le relacionó, entre otras, con las tops Amber Valletta y la checa Eva Herzigova, esta última mundialmente conocida por su anuncio del sujetador Wonderbra.

© Getty Images Leonardo DiCaprio y Toni Garrn

También se asegura que fue más que amigo de Blake Lively, cuando ella rodaba la mítica serie televisiva Gossip Girl, y después llegarían la modelo rumana Madalina Ghenea y la norteamericana Erin Heatherton, ambas en 2012. A continuación, la alemana Toni Garrn en 2014; la neoyorquina Kelly Rohrbach en 2015 y la danesa Nina Agdal en 2016. Igualmente, habría tenido escarceos con la icónica Helena Christensen y la rusa Anne Vyalitsyna (2009), si bien esto nunca llegó a confirmarse.