El gran gesto de Paula Badosa con los afectados por la DANA

Paula Badosa está lista para afrontar las Finales de la Billie Jean King Cup en el pabellón Martín Carpena de Málaga, donde representará a España en un torneo que se promete muy exigente. La tenista catalana, quien se medirá a la número dos del mundo, Iga Świątek, se enfrenta a un reto complicado, pero no deja que las exigencias del deporte le impidan mirar más allá de la cancha.

© paulabadosa La tenista ya realizó algunas donaciones en los días inmediatamente posteriores a la tragedia provocada por la DANA

Este domingo, Badosa utilizó sus redes sociales para anunciar un gesto lleno de solidaridad. La deportista reveló que donará el 50% de su premio por participar en las Finales de la Billie Jean King Cup a las víctimas de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Según los resultados que logre en la competición, podría recibir entre 90.000 y 480.000 dólares (alrededor de 84.000 a 448.000 euros), y la mitad de esa cantidad irá destinada a ayudar a los damnificados por las riadas en la región.

"Con muchas ganas de representar a mi país, pero sin olvidarme de lo verdaderamente importante en estos momentos. Voy a donar el 50% de mi prize money de esta eliminatoria a la gente afectada por el DANA en Valencia. Mucho ánimo a toda esa gente. Nos vemos el miércoles", expresó Badosa en sus redes, en una muestra de solidaridad con los afectados por la tragedia. Este gesto se suma a las donaciones que la tenista ya había realizado días después del desastre, que ha dejado más de 200 muertos y daños materiales en Albacete y Valencia.

© @paulabadosa

Buenas sensaciones

Por otro lado, Badosa llega al torneo con un gran estado de forma. Tras una temporada llena de altibajos debido a las lesiones, la catalana ha logrado recuperar su nivel y se encuentra entre las mejores del mundo, ocupando actualmente el puesto 11 del ranking. "Ha sido un año de muchas emociones, de lo peor y de lo mejor. La verdad es que he terminado muy bien", señala, confiada en su preparación para la Billie Jean King Cup.

© Getty Images Paula sueña con llevarse a casa el Billie Jean King Cup 2024

En cuanto a su partido contra Iga Świątek, Badosa es consciente de la dificultad que implica enfrentarse a la actual número dos del mundo. "Es muy consistente y talentosa, así que va a ser un partido muy difícil, pero me gusta jugar contra estos rivales", comenta la jugadora, quien resalta la importancia de contar con el apoyo del público en su casa, Málaga. "Será aún más especial porque voy a tener el público a favor", añade, con la motivación de representar a su país en este evento tan significativo.

Badosa, junto a sus compañeras de equipo Nuria Párrizas, Jessica Bouzas, Sara Sorribes y, luchará por lograr el pase a la siguiente ronda el próximo miércoles, día en el que se dará inicio al torneo, que se extenderá hasta el 20 de noviembre. El objetivo es claro: dar el máximo para alcanzar el título de la Billie Jean King Cup, que se le ha escapado a España en los últimos años.

© Getty Images De izquierda a derecha: Paula Badosa, Marina Bassols, Jessica Bouzas, Captain Ana-Isabel Medina, Sara Sorribes y Nuria Parrizas-Diaz

Su gran historia de amor con Stéfanos Tsitsipás

Pero además de estar viviendo un buen momento deportivamente hablando, Paula también atraviesa un gran momento personal al lado del tenista griego, Stéfanos Tsitsipás, con el que comenzó a salir en mayo de 2023 y junto a quien recientemente concedió su primera entrevista a ¡HOLA!.

© paulabadosa Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

"La primera vez que me fijé en Paula fue cuando la vi en el Abierto de Australia de 2020, jugando en la pista central. Fue un flechazo y me quedé completamente hipnotizado" declara el tenista. "Conocí a Stef justo nada más lesionarme. Fue una de las temporadas más duras para mí, porque nunca había estado tantos meses sin jugar, y él me aportó la felicidad, el apoyo y el aire fresco que tanto necesitaba “afirmaba Paula, quien espera que las lesiones sean ya cosa del pasado y quien tiene mil y un planes de futuro junto a su chico, entre ellos poder algún día vivir juntos. "Los dos tenemos muy claras nuestras prioridades, que obviamente pasan por cuidarnos el uno al otro y compartir hogar lo antes posible, pero ante todo está el tenis para ambos", afirma la tenista.