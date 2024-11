Muere Tony Todd a los 69 años, el icónico actor de terror conocido por su papel en 'Candyman'

El actor Tony Todd, célebre por su papel como el aterrador Candyman en la emblemática saga de terror, falleció el 6 de noviembre en su hogar de Marina del Rey, California, a los 69 años. La noticia ha sido confirmada por su representante este fin de semana, aunque no se han revelado aún las causas de este triste suceso. Todd deja tras de sí una gran carrera que abarca más de 100 películas y series de televisión, en las cuales se destacó como una figura del cine de género.

Nacido el 4 de diciembre de 1954 en Washington, D.C., Todd fue criado en un entorno difícil, experiencia que según él mismo contribuyó a su trayectoria actoral. En una entrevista con The Guardian, compartió que fue su tía Clara Elliston quien lo introdujo al mundo de los libros y el arte. “Ella me llevaba a algunos de sus trabajos, y yo me quedaba en la biblioteca mientras ella limpiaba”, comentó. Ese amor temprano por los libros lo llevó a dedicarse a la actuación.

Su debut en el cine llegó en 1986 con Sonámbulo, y poco después interpretó al sargento Warren en Platoon. En esta historia, dio vida a un soldado marcado por la adicción en un retrato crudo de la guerra de Vietnam. A principios de los noventa, Todd se consagró con Candyman (1992), el papel que lo convirtió en una figura icónica del terror. En esta película interpreta a un espíritu vengativo cubierto de abejas y con un gancho por mano, atormentado por la trágica historia de su vida. La profundidad que Todd dio al personaje fue tal que decidió volver a él para una secuela del 2021, al señalar que el filme “ofreció una perspectiva sobrenatural memorable sobre temas de gentrificación y racismo”.

La actriz Virginia Madsen, quien coprotagonizó Candyman, ha compartido un emotivo mensaje en redes sociales al enterarse de su fallecimiento. “El gran actor Tony Todd nos ha dejado y ahora es un ángel. Como lo fue en vida”, publicó al enterarse de la noticia. Después la actriz decidió dedicarle un bonito mensaje:“ Un hombre verdaderamente poético. Una voz que hacía fácil dejarse llevar. Gracias a Bernard Rose, realmente creamos un romance gótico. Es por eso que la película sigue viva. Un alma gentil con un profundo conocimiento de las artes. Disfrutaba de sus seguidores y nunca se mostraba tímido cuando los fans se le acercaban para pedirle fotos. Un actor poco común, que se permitía ser accesible a la atención pública. Me habría encantado verlo sobre el escenario. Lo extrañaré muchísimo y espero que me visite de vez en cuando. ¡Pero no lo invocaré en el espejo! Qué regalo que Jordan Peele nos permitió revivir como amantes. Hablaba sobre una precuela usando tecnología, para que nosotros mismos pudiéramos contar la historia de cómo comenzó su amor. Imagínalo. Yo lo hago. Mi querido amigo Tony, yo lo hago. ”, escribió la actriz. “El gran actor Tony Todd nos ha dejado y ahora es un ángel. Como lo fue en vida”.

Además, Todd dejó su huella en otras grandes producciones de género, como La noche de los muertos vivientes, El cuervo y la saga de Destino final, donde interpretó a William Bludworth, un personaje enigmático que advertía a los protagonistas sobre el peligro inminente de la muerte. Estos papeles reafirmaron su reputación como uno de los actores más queridos del género, ganándose la admiración de los fans y el respeto de sus colegas.

Todd no solo se destacó en el cine, sino que también tuvo una prolífica carrera en la televisión, donde apareció en series populares como Star Trek: La siguiente generación y en Expediente X. Su legado de también incluye una extensa carrera como doblador. Su distintiva voz, profunda y resonante, lo llevó a prestar su talento en series animadas como Transformers Prime y videojuegos como Call of Duty.

A lo largo de su carrera, su voz se convirtió en un sello distintivo que llevó emoción y gravedad a cada proyecto en el que participaba. Incluso en sus últimos años, Todd continuó trabajando incansablemente. En 2018, asistió a un evento benéfico en Las Vegas para recaudar fondos contra la parálisis cerebral, demostrando su compromiso con causas importantes.