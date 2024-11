La nueva vida de Fernando Llorente, el atractivo exfutbolista de la selección española, que triunfa como modelo

"La verdad que es algo que me divierte, me gusta mucho y algo novedoso para mí", con estas palabras ha explicado Fernando Llorente lo que supone para él trabajar como modelo, unas declaraciones que ha hecho en la presentación de la nueva colección de la marca Silbon en la que ha participado junto a Rocío Crusset. El exfutbolista del Athletic de Bilbao y de la selección española (con la que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa dos años más tarde) colgaba las botas en 2022 y desde entonces dedica su tiempo libre a su familia (está casado con María Lorente y es padre de cuatro hijos) y a practicar pádel. Pero, a sus 39 años, Fernando aún tiene una larga carrera profesional por delante, y no solo en el terreno deportivo como ya ha demostrado como comentarista en Italia para la Liga de Campeones en Prime Video, sino también en el mundo de la moda. El exdelantero centro ha explicado además cómo se siente posando para diferentes campañas publicitarias: "Estoy bastante cómodo frente a las cámaras, y me gusta", ha confesado rotundo. ¿Quieres conocer más detalles? ¡No te pierdas el vídeo!