Así ha sido la primera salida de Mario Vaquerizo a la calle 21 días después de su grave caída

Mario Vaquerizo ha hecho su primera salida tras haber estado 15 días ingresado debido a la grave caída que sufrió el pasado 19 de octubre mientras actuaba en el Festival Horteralia en Cáceres. El cantante de las Nancys Rubias sufría la rotura de la cuarta y sexta vértebra y la pérdida parcial de la visión. El 4 de noviembre, artista anunciaba su esperado regreso a casa, desde donde el jueves concedió una entrevista a Tardear: "Empiezo a ver un poco mejor aunque la recuperación va a ser bastante lenta", contó en su conexión con el programa.

Por fin, 21 días después de la caída, el artista ha salido dar un paseo por la capital acompañado por las Nancys Rubias. "Primera salida con las amigas. ¿Destino? No lo veo muy claro, la verdad, no os voy a engañar…", ha compartido con un vídeo a través de su perfil público. "Se me han quedado las piernas un poquito flojitas, pero ya voy bien. De esta saldremos", ha confesado el cantante caminando con sus compañeras entre risas. No te pierdas el vídeo.