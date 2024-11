Nacho Mangut se sincera sobre una dura experiencia que ha vivido en 'Pasapalabra': 'No se la deseo a nadie'

Nacho Mangut se despidió de Pasapalabra el pasado jueves 31 después de participar en 59 programas. Tras la experiencia, el concursante ha compartido con sus seguidores un emotivo comunicado sobre esta "oportunidad que no esperaba y que me ha dejado un sabor agridulce". No todo ha sido positivo en este último paso por el programa y Nacho se ha sincerado sobre la cantidad de comentarios negativos que recibía tras sus apariciones en el concurso y ha respondido de manera tajante.

© @pasapalabra

"Un acoso brutal en las redes sociales, decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos. En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual, ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en muchos insultos a diario, podéis comprobarlo en cualquier publicación de Pasapalabra", ha comentado, alegando que, por fin, se sentía tranquilo al poder hablar sobre la terrible situación que estaba viviendo.

Nacho también ha querido agradecer a todo el público que le ha apoyado a lo largo de estos meses: "Algo que me ha hecho muy feliz, una vez más, ha sido el cariño de la gente, personas que han confiado en mí y que me han animado muchísimo, sin los que no habría afrontado el reto de volver a ponerme a estudiar". Tampoco se ha olvidado de su compañero Alberto, dándole la enhorabuena por ser "el mejor aspirante a la silla azul que ha pasado por el programa en mucho tiempo", ni de Manu, "un amigo que me llevo para siempre", definiéndole como un concursante con una gran fortaleza mental (entre otras muchas cualidades positivas). El concursante de la silla naranja se emocionó al despedirse de Nacho, agradeciéndole "por todos los ratos que hemos compartido y por haberme hecho crecer tanto como concursante".

© @nachomagnut

A pesar de los malos momentos, Nacho ha querido resaltar su impecable trayectoria dentro del concurso. "Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en antena 3, ganando el doble de programas de los que pierdo y acertando más de un cerrojo de media por programa, unos datos de récord de los que me siento orgulloso y feliz, y con un premio económico que cubre de sobra lo que necesitaba". Finalmente, y agradeciendo de nuevo todos los ánimos que ha recibido, Nacho ha asegurado que no se cierra las puertas de próximos concursos y que seguirá aprovechando las oportunidades que se le presenten.

No era su primera vez en Pasapalabra

Nacho es considerado por muchos de los seguidores de Pasapalabra un concursante histórico del programa. La primera vez que se presentó al casting para ser uno de los aspirantes a conseguir el bote fue en 2012, y desde entonces no ha dejado de conseguirlo. Antes de esta edición, concursó en 79 programas entre los años 2012, 2013, 2014, 2017 y en 2020, cuando se tomó un descanso para poder estudiar la oposición para conseguir plaza como profesor de secundaria.