¡Bienvenido, Jacobo! Marta Oria ha sido madre por tercera vez

¡Marta Oria ha sido madre por tercera vez! La diseñadora ha compartido unas tiernas imágenes dándole la bienvenida a Jacobo, su tercer hijo que nació el miércoles 6 de noviembre. Marta y su marido, el empresario Haryán Rodríguez, se han mostrado pletóricos con esta incorporación a la familia que han formado con sus dos hijos mayores: Olivia, de 4 años, y Cosme, de 2 años.

© @martaoria

"Conocer a la persona que lleva 9 meses latiendo dentro de ti es el mejor regalo de la vida. Da igual si es la primera o la tercera vez... No hay palabras para definir lo que es ser padres", han sido las palabras de Marta para definir como se ha sentido al ver a Jacobo por primera vez. En las fotografías vemos a la diseñadora muy sonriente sosteniendo al pequeño, acompañados por su marido que, al igual que ella, derrocha felicidad. Además, ha agradecido a todo el equipo sanitario que la ha acompañado durante el proceso, que es el mismo en el que confió con sus dos primeros partos: "Y recibirlo de las manos de dos personas a las que queremos con todo el corazón es la mayor de las suertes! Gracias una vez más Abi y Jackie y todo el equipazo de Bmum Madrid, siempre compartiremos los mejores recuerdos juntos!".

© @martaoria

© @martaoria

Los comentarios no han tardado en llenarse de enhorabuenas. Sus amigas cercanas, entre las que se encuentran Isabel Hernáez, Lucía Páramo, Martina Jaudenes o Maria Ruiz Acuna, la han hecho llegar sus mensajes de cariño en este momento tan especial.

© @martaoria

La diseñadora no puede estar más orgullosa de haber conseguido la familia con la que tanto soñaba. Marta y Haryán tienen una familia numerosa de la que presumen muy a menudo. Se dieron el 'sí, quiero' en una increíble ceremonia en el Monasterio de El Escorial, en Madrid, en marzo de 2019. Su historia de amor comenzó en 2016, y desde entonces su vínculo es inquebrantable. En octubre de 2020 dieron la bienvenida a Olivia, su primogénita. "No es nuestra mejor foto, pero es la foto del momento más feliz de nuestra vida. No hay nada como la sensación de mirar a la cara a una nueva persona y sentir que os reconocéis, que os esperáis y que os queréis más que a nada" , compartió con sus seguidores. Dos años más tarde, en abril de 2022, nació Cosme, que, según Marta, significó volver a vivir "el momento más increíble de mi vida".