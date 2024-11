Primeras palabras de Álvaro Muñoz Escassi tras sus fotos con Sheila Casas

En las últimas horas se está hablando mucho del posible romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Los colaboradores de TardeAr han demostrado que tienen muy buena relación y se les ha visto compartiendo muchas risas y gestos de cariño, además hacer diferentes planes en Madrid y Valencia. Pues bien, después de todo el revuelo mediático, el propio Escassi ha decidido tomar la palabra y contar qué es lo que hay realmente entre ellos.

El jinete ha cumplido con su cita en el programa presentado por Ana Rosa Quintana, a pesar de que sabía que todos le iban a preguntar e iba a ser uno de los principales temas de conversación. Nada más empezar, ha querido dejar claro que: "Somos amigos y no hay nada más".

Álvaro ha podido explicarse sobre las imágenes en las que parecía que tenían algo más que una bonita amistad, sin embargo, ha querido desmentir los rumores totalmente. "Nos conocemos desde hace un mes, como quien dice. Me encanta estar con ella", ha confesado en directo.

Eso sí, Álvaro no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la hermana del actor Mario Casas y ha hecho referencia a: "Lo maravillosa que es, lo buena persona que es, lo divertida, lo simpática, lo agradable... da gusto estar con ella y luego, además, es guapa". "Todo es bueno de Sheila, pero somos amigos y no hay nada más", ha insistido.

Sus compañeros colaboradores de TardeAr le han insistido al respecto, afirmando que está claro que le gusta mucho compartir tiempo con ella. "Me encanta, me encanta, me encanta Sheila", repitió varias veces, añadiendo que: "Te lo pasas bien con ella, es divertida...".

"Somos muy buenos amigos, nos lo pasamos muy bien juntos, nos reímos mucho y me encanta", ha confesado en plató.

A pesar de las imágenes que se han publicado, el empresario sevillano asegura que "no hay beso". "No hay más. No hay nada, así que no puede haber nada. Somos compañeros de trabajo. Ya está resuelto el tema", ha concluido.