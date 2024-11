Francisco Rivera cuenta cómo reaccionó al saber que Lourdes Montes estaba embarazada por tercera vez

Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere, en primavera seremos uno más en la familia. Qué ilusión más grande, es un regalo. Con estas palabras anunciaba Francisco Rivera que espera su cuarto hijo, el tercero al lado de Lourdes Montes, a la que define como "la dueña de cada latido de mi corazón". Curiosamente, lo comunicó el 14 de septiembre, una fecha llena de significado ya que ese mismo día, pero de 2013, contrajeron matrimonio civil en Ronda (Málaga), boda de la que ¡HOLA! mostró en exclusiva las imágenes. Mientras esperan con ilusión al pequeño de la casa, el propio diestro ha contado cómo fue el momento en el que se enteró de la feliz noticia.

"Me llama llorando y me enseña el predictor. Digo, no me lo puedo creer", ha contado Francisco en un adelanto de la que será su entrevista en De Viernes, programa de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. El matrimonio dará la bienvenida en abril a un niño, al que esperan con ilusión también los hermanos mayores: Carmen, que nació en agosto de 2015; Curro, que llegño al mundo en enero de 2019; y Cayetana, nacida en 1999 fruto del matrimonio del diestro y Eugenia Martínez de Irujo.

Tana, como la llaman en su entorno, acaba de celebrar su 25 cumpleaños con un impresionante baile de máscaras y ha confesado estar "muy contenta" de que la familia crezca. Lourdes la define como "la hermana mayor ideal porque les consiente, les da todos los caprichitos, juega mucho con ellos... La hermana mayor por excelencia". Ambas han tenido desde el principio una relación magnífica ya que, según la empresaria, la primogénita de Francisco se lo ha puesto muy fácil, es buena, cariñosa y le gusta mucho que pase tiempo con ellos en casa.

La diseñadora ha confesado en varias ocasiones que le encantaría volver a ser madre y ese deseo está a punto de hacerse realidad. En los primeros meses de embarazo contaba que estaba muy cansada: "Digan lo que digan, la energía y salud de los treinta no es la misma. Estoy infinitamente más cansada, tengo ya dos hijos y no es lo mismo. Lo estoy notando mucho. Quiero que pasen los nueve meses y tener al bebé. El trámite del embarazo me lo saltaría porque quiero estar al 100% con mis hijos, seguir mi ritmo y no puedo”.

El embarazo de Lourdes llega en una etapa de máxima tranquilidad ya que Francisco está retirado de los ruedos desde el 2 de septiembre de 2017 y eso le permite disfrutar de su numerosa familia al 100%. Hijo, nieto y hermano de toreros, sigue siendo un apasionado de su profesión, a la que se ha dedicado en cuerpo y alma, pero tiene la certeza de que se fue en el momento perfecto. Ahora se dedica al mundo empresarial y también artístico, ya que triunfa con el grupo Una y nos vamos. La música está además muy presente en su casa porque su esposa es sobrina de José Manuel Soto y los hijos de este también se dedican a la canción.

Una feria que lo cambió todo

Francisco y Lourdes se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla en 2011 y para el diestro fue un flechazo. De hecho, ese mismo día se la presentó a un amigo como "la mujer con la que me voy a casar". No se equivocaba. Trece años después han formado su familia soñada y esperan al pequeño de la casa, para el que barajan nombres como Marcos y Nicolás. La clave de su felicidad, según contaba ella en un pódcast de su hermana Sibi, es ser diferentes y a la vez tener muchos puntos comunes: "Creo que ese es el secreto para que una pareja funcione. Nos compensamos bastante bien, somos generosos a la hora de repartir el tiempo y luego creo que los enfados nos duran muy poco, que es muy importante. No somos rencorosos ninguno de los dos”.