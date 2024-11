Kieran Culkin abre su corazón para recordar a su hermana Dakota, que murió hace más de una década

Kieran Culkin, uno de los integrantes de la conocida saga de actores estadounidense , ha abierto su corazón en una entrevistra para el medio CBS Sunday Morning acerca de cómo la muerte de su hermana Dakota Culkin, que se produjo hace 16 años cuando un coche la arrolló al salir de un bar en Los Ángeles, lo dejó destrozado. El artista, de 42 años, ha reconocido que ella era su persona favorita en el mundo, "sólo sabía quién era por quiénes eran mis hermanos. Por lo tanto, perder a uno fue perder una gran parte de mí".

© Getty Images

El actor también ha confesado que su papel de Roman Roy en la serie Succession, le recordaba mucho a Dakota, porque su personalidad es muy similar: “Después de un par de temporadas me di cuenta de que había algunas cosas que hacía el personaje que que me hacían pensar, ‘Oh, esa es mi hermana’. Ese era su sentido del humor. Podía encontrar exactamente lo que era adecuado para burlarse de ti y que te molestara, pero que fuera realmente divertido y hiciera reír a todos. Así era ella”.

© Getty Images

La experiencia "más difícil que ha tenido que afrontar"

Tras más de una década sin su hermana, el intérprete continua explicando que: “Eso es lo peor que ha pasado jamás, y no hay forma de endulzarlo... En aquel momento acepté que esto iba a durar para siempre y que nunca iba a estar bien. Siempre será devastador”. Kieran reconoce que todavía no lo ha superado y que al ver a sus dos hijas, los ojos ojos se le llenan de lágrimas al recordar los momentos que pasó junto a su hermana mayor: “Todavía lloro por eso. Se me viene a la cabeza algo gracioso que hizo y me hace reír, y entonces lloro. A veces es difícil saber que ella no va a conocer a mis hijos y que ellos no podrán disfrutar de su tía... es difícil".

© Getty Images

© GTRES

Una familia unida al mundo del cine

La familia del conocido actor de 'Solo en casa', Macaulay Culkin, está unida al sector de la gran pantalla. Dos de los hermanos del inolvidable 'Kevin', Kieran y Rory, son actores desde bien jóvenes pero nunca les habíamos visto trabajar a todos juntos en el mismo proyecto, hasta ahora. Tan solo Macaulay y su hermano Kieran corpartieron rodaje en el clásico de los 90, 'Solo en casa'. En esta ocasión, y por primera vez, podemos ver a a cinco de los seis hermanos Culkin en la nueva serie de animación de acaba de estrenar la plataforma Prime Video titulada El segundo mejor hospital de la galaxia. A Macaulay se ha unido Kieran, Rory, Shane y Christian. Quinn no ha encaminado sus pasos en el mundo del cine aunque hizo sus pinitos en los 90 cuando participó junto a su archiconocido hermano Macaulay en la película El buen hijo.