El emotivo reencuentro de Risto con Noelia, la participante de su programa que estuvo desaparecida por la DANA

En el reciente programa de Demos: el gran sondeo, Risto Mejide comenzaba sentado en el lugar de una de las personas que hasta hace poco estaba desaparecida tras la devastadora DANA en la Comunidad Valenciana. Con el corazón en un puño, el presentador dedicó el programa a Noelia y a todos los desaparecidos: "El programa de hoy va por Noelia y por todos ellos" afirmó, visiblemente conmovido.

© Telecinco

Finalmente, en un giro inesperado Noelia, una valenciana de 37 años, fue encontrada con vida y, este miércoles, llegó al plató de Telecinco entre lágrimas. Al reencontrarse con Risto, ambos se fundieron en un emotivo abrazo que contagió la emoción a todos los presentes. También saludó a varias personas en el público, visiblemente emocionada, lo que hizo evidente que era la primera vez que los veía desde aquella trágica experiencia.

© Telecinco

"Madre mía, el susto que nos pegaste" expresó Risto con una mezcla de alivio y cariño. "Solo puedo decir gracias" respondió Noelia, y confesó que el impacto más profundo para ella había sido el psicológico. "¿Algún día nos recuperaremos de esto? ¿Se puede uno recuperar al pensar que va a ver a sus hijos morir ahogados?" Risto le ofreció hablar más adelante si lo necesitaba, pero Noelia quiso compartir su testimonio en ese momento.

Con valentía, tomó el micrófono y relató la angustiosa experiencia: "No teníamos luz y dije: 'Vamos a echarnos la siesta'. Al despertar, bajé de la cama, puse el pie en el suelo, y el agua ya me llegaba a la rodilla. Fui a las habitaciones y el agua entraba por los ventanales como cascadas, sin parar... Solo pedía que me llevase a mí y salvase a mis hijos. Tenía miedo de ver a mis hijos ahogados".

© Telecinco

Los servicios de emergencia han intensificado desde las primeras horas de este miércoles la búsqueda de personas desaparecidas tras las catastróficas inundaciones, que ya han cobrado la vida de al menos 217 personas. Esta devastadora DANA ha dejado un saldo de 211 víctimas mortales en la provincia de Valencia, cinco en Castilla-La Mancha —cuatro en Letur (Albacete) y una en Mira (Cuenca)— y una en Málaga (Andalucía).

© Telecinco

Con 89 personas oficialmente desaparecidas en Valencia, las autoridades temen que la cifra real podría ser mayor, ya que se sospecha que existen casos aún no denunciados y varias víctimas que aún no han sido identificadas. Para enfrentar este complejo desafío, los operativos de búsqueda en tierra están siendo reforzados con tecnologías avanzadas, que ayudarán a rastrear y localizar a las personas desaparecidas en las áreas más afectadas.

Los equipos de emergencia mantienen un enfoque especial en áreas críticas como el río Magro, la Rambla del Poyo, la desembocadura del río Turia y la Albufera, donde continúan las labores de limpieza de residuos y escombros, el retiro de vehículos atrapados, los achiques de agua y la inspección de estructuras, así como la restauración de servicios básicos como electricidad y gas.