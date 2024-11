El mensaje que Lorena Castell envió por error a su jefe y ahora ha desvelado

Lorena Castell, una de las presentadoras más queridas de la televisión española, dejó a todos sin palabras en el programa Martínez y Hermanos al compartir una anécdota muy embarazosa y divertida, uno de esos "momentos tierra, trágame" que todos hemos experimentado alguna vez. En esta ocasión, Castell relató cómo un simple error con su móvil terminó en un desliz que involucró, nada más y nada menos que a su jefe.

© Mitele

Todo ocurrió en un día normal de trabajo, cuando Lorena recibió de su jefe un vídeo en el que ella misma aparecía. La presentadora, queriendo hacer un comentario en confianza sobre el contenido, intentó enviar un mensaje a su amiga, pero ... ¡terminó enviándoselo por error a su jefe!. "Esas cosas que dices en plan de broma, pero que solo se las cuentas a tu mejor amiga, no a la persona equivocada... ¡y menos a tu jefe!", comentó entre risas, mientras el público y sus compañeros se contagiaban de su humor y del divertido recuerdo de aquella situación.

Lorena explicó cómo, al darse cuenta del error, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. "Vi el nombre de él en la pantalla y me quedé congelada", confesó Lorena, que en un acto desesperado intentó borrar el mensaje. Sin embargo, para su sorpresa, su jefe estaba usando su móvil en ese mismo momento y alcanzó a ver el comentario antes de que ella pudiera eliminarlo. "Ahí pensé ya está, me he metido en un embrollo", bromeó Lorena, recordando el incómodo instante en que se dio cuenta que no había vuelta atrás.

© Mitele

La historia que rápidamente desató las risas de Pedri, Luis Zahera y Dani Martínez, se convirtió en el tema central de la conversación, y sus compañeros no dudaron en hacerle preguntas. Dani Martínez, con su habitual tono cómico, le preguntó a Lorena si este tipo de situaciones eran habituales en su vida. Con humor, Castell confesó que, aunque trata de evitar enviar mensajes "picajosos", no es la primera vez que su torpeza con el móvil la mete en apuros.

Afortunadamente, la buena relación que mantiene con su jefe hizo que todo quedara en una divertida anécdota. "Por suerte, tengo mucha confianza con él, así que no pasó a mayores, pero esa mezcla de nervios y vergüenza, ¡esa no me la quita nadie!", contó aliviada, dejando claro que el incidente, más allá de la incomodidad inicial, se resolvió sin problemas y ahora puede recordarlo con gracia.

Lorena continuó compartiendo otros momentos en los que su móvil le ha jugado malas pasadas. "Lo peor es cuando envías un mensaje pensando en una persona y se lo mandas a otra; es como si el móvil tuviera vida propia", dijo entre carcajadas.

© Mediaset

Este pequeño incidente, lejos de afectar a la presentadora, le ha servido como anécdota para contar. Con las simpatía que la caracteriza, Lorena Castell nos recordó que hasta los momentos más incómodos pueden ser motivos de risa y que nadie está a salvo de esos deslices digitales que, en ocasiones, dejan momentos inolvidables. Sin duda, la presentadora vuelve a demostrar que su sentido del humor es su mejor aliado, incluso cuando la tecnología le juega una mala pasada.