Rauw Alejandro en 'El Hormiguero: de su faceta más íntima a los secretos de su éxito y su nuevo trabajo

Con buena energía y su característico buen rollo, así ha entrado sobre las 22:00 horas Rauw Alejandro en el programa de El Hormiguero. La estrella de la música a nivel internacional ha llenado el plató de Pablo Motos de ritmo y baile nada más llegar. Posteriormente, se ha situado junto al presentador para hablar de su nuevo trabajo musical, Cosa Nuestra, que sale el próximo 15 de noviembre. También ha desvelado algunos de los secretos más profundos de su carrera y ha contado que ha conseguido llegar a lo más alto "con mucho trabajo y esfuerzo" porque, tal y como ha relatado, a él nadie le regaló nada.

© elhormiguero

Antes de comenzar con la entrevista, Rauw Alejandro ha querido mandar un mensaje a todos los damnificados de la terrible DANA que ha arrasado nuestro país y se ha cobrado más de 210 víctimas. "Siento mucha empatía porque en mi país sufrimos huracanes todos los años y sabemos lo está pasando Valencia. Les envío un mensaje con todo mi corazón a la gente de España que esté pasando por este proceso. Que sepan que estamos aquí y que les vamos a apoyar y que el pueblo es el que se tiene que ayudar. Los vecinos, amigos, las familias, son los que tienen que estar unidos para que se arregle todo. Lo difícil viene ahora. Que sepan que os tenemos en nuestras oraciones y que cuentan conmigo al 100%".

© rauwalejandro

Rauw Alejandro ha venido a nuestro país porque va a participar en LOS40 Music Awards Santander 2024 este viernes. Una actuación de la que de momento no ha transcendido más información, por lo que Pablo Motos ha querido indagar y le ha preguntado qué temas va a interpretar: "Aunque prefiero el misterio, voy con todo con los tres sencillos que he sacado este año. Se trata de divertirse en tarima cantando y bailando". Justo en este hecho ha querido recalcar el presentador y preguntarle, cómo aguanta sin parar de moverse y dando el do de pecho: "Estoy malo, esta semana me dio el asma. Estoy con tos, pero cuando estoy en tarima, la adrenalina la uso a mi favor".

© elhormiguero

Cosa Nuestra, su nuevo trabajo

El nuevo álbum del artista puertorriqueño verá la luz el próximo 15 de noviembre - y en julio vendrá de gira a España -. Un disco que guarda con sumo misterio y que ha entregado en primicia a Pablo Motos sin dejar que nadie viera las colaboraciones que ha hecho con otros artistas, ya que, de momento, no se han anunciado y no ha querido cargarse la exclusiva. "Es la primera vez que tengo un disco de vinilo, es muy diferente y estoy muy contento. Te voy a tachar el disco porque no se puede ver", declaraba Rauw. Entre risas, el periodista le confesaba que "cuando llegue a mi casa voy a quitar el boli con vinagre".

© elhormiguero

El reguetonero ha explicado que su nuevo disco se llama así porque considera que "los problemas, la forma en la que te vistes, la cultura, y el estilo de vida, es cosa nuestra". Además, ha contado que en este disco hay mucho de Puerto Rico y de él mismo, ya que su padre participa en el álbum como guitarrista: "Yo le decía, papi, quiero que toques estilo. Es la primera vez que colaboramos juntos y escucharán su guitarra de fondo. Mi madre, por su parte, es corista, aunque hace ya tiempo que no canta".

© elhormiguero

Su lado más personal

En cuanto a su lado más personal, el intérprete internacional se ha abierto en canal y ha explicado cómo ha llegado a donde está: "Desde pequeño siempre me gustó cantar. Me gustaba David Bisbal y en un concurso mi madre compró una peluca de rizos marrones y los tiñó con un spray dorado. Gané el primer puesto", ha comenzado explicando entre risas para luego contar que en su vida, nadie le ha regalado nada: "Fui camarero, reponedor, jardinero y dependiente. Con ese dinero comencé a formarme en la música. Mi carrera no fue de la noche a la mañana, fue escalón a escalón. Poco a poco, invirtiendo lo que ganaba, se me fueron abriendo las puertas con grandes artistas. Hay que trabajar duro, nada ha sido regalado".

© elhormiguero

"Antes no era famoso. Echo de menos esa época. Yo vengo de un pueblo tranquilo, muy pequeño y comencé en la música de pequeño. Echo de menos la privacidad, pero estoy agradecido con todo lo que tengo. Pero es verdad que hay veces que me gustaría salir sin peinar, con la ropa sin planchar o tomarme un café tranquilo. Alguna vez he intentado salir camuflado y tengo dobles con los que hago planes de logística. Por eso voy mucho a Japón mucho, por ahí me siento más tranquilo", ha confesado sobre la etapa que está viviendo.

© rauwalejandro

Entre las curiosidades que ha contado el intérprete de Santa o Nada es que fue por primera vez en Nueva York a la MET Gala: "Fue un día muy duro pero muy bonito y conocí a mucha gente. Tu entras solo y te mezclan en las mesas. Yo me sentí como en el primer día de colegio. Por suerte yo hablo mucho y si hace fala me invento historias". También ha hablado de que asistió al Hipódromo de Ascot: "Tuve que llevar sombrero obligatorio. Es impresionante porque todo el mundo se viste de esa época. Es una experiencia muy bonita para los fanáticos de los caballos. Eso sí, no fui muy bueno apostando y perdí".

© rauwalejandro

Por último, Pablo Motos le ha querido preguntar por su íntimo amigo Vinicius y la polémica generada con el Balón de Oro: "Para mí el balón de oro se lo merecía Vinicius, es mi opinión y a quien no le guste, no me importa. 'Vini' es muy grande, tenemos una amistad desde hace años. Cuando salimos a comer va siempre con su botella de agua, es muy disciplinado. Nació para eso, para el fútbol. Es una estrella. Eso no quita que Rodri también sea una estrella", ha zanjado.