Álvaro Morata dedica su gol a las víctimas: 'Estamos con vosotros, Valencia'

“Quiero mandar un abrazo a todas las familias afectadas por este tema y otro para toda la gente que ayuda con el alma todo el rato. Ojalá pudiera estar ahí con ellos”, han sido las palabras de Álvaro Morata al finalizar su encuentro con el Real Madrid celebrado en el Bernabéu, que ha terminado con la victoria para su club, el A.C. Milan, con un 1-3 como resultado. En una noche tan sensible para el futbolista español, no ha querido dejar de mostrar su solidaridad con el pueblo valenciano a quién le ha dedicado su gol con un bonito gesto en medio del campo. Durante el encuentro deportivo se ha desplegado una bandera enorme de la Comunidad Valenciana en la grada y una pancarta con el lema 'Valencia somos todos', además de haber sonado el himno oficial de la Comunidad Valenciana. Los jugadores de ambos equipos han saltado al terreno de juego con una camiseta en la que podía leerse 'Valencia somos todos', la misma frase en italiano en el caso de los futbolistas del Milan. ¿Quieres ver la dedicatoria de Álvaro Morata para las víctimas de la DANA? No te pierdas el vídeo.