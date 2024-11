Nuria Fergó cuenta el motivo por el que ha aplazado su boda con Juan Pablo Lauro, ex de Irene Villa

La boda de Nuria Fergó tendrá que esperar. La cantante de la primera edición de Operación Triunfo ha aplazado sus planes de boda con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, y ha desvelado los motivos de haber tomado esa decisión. La intérprete de Quiéreme o Bailando bajo la lluvia ha manifestado que su enlace no es su prioridad en estos momentos y que se considera ya una mujer casada. "La prioridad es el trabajo que es lo que nos da de comer, de estar a gusto, y lo otro, ya lo he dicho, eso es una fiesta. Porque realmente yo, es que realmente yo estoy conviviendo como si estuviera casada, es que es lo mismo", ha manifestado la artista a las cámaras de Europa Press en la presentación de su nuevo espectáculo Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

En el espectáculo estuvo su prometido, Juan Pablo Lauro, que reaparecía en público tras los graves problemas de salud que le llevaron a ser ingresado en la UCI de un hospital por una neumonía. El empresario argentino no se perdió el concierto y acudió con sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Irene Villa. "Tenemos que aprovechar que estaba en Madrid, es la única fecha que tenía aquí, y han venido todos. Los pobres han estado escuchándome cantar las canciones en casa, meses y meses, imagínate. Ahora ya les tocaba verlo", confesaba Nuria respecto a los más pequeños, Carlos, de 12 años, Gael, de 9, y Eric, de 8.

La cantante manifestó que ahora está inmersa en su trabajo. "Ahora de gira y luego Dios dirá. Hay que vivir el momento y el día a día y ya está. Que mira lo que puede pasar en un segundo", señaló en relación a la increíble tragedia ocurrida en Valencia. "He dicho unas palabras porque desde que pasó me he notado muy rara. He sentido mucha impotencia, mucha rabia. Yo mañana me pongo en marcha, voy a ir a comprar cosas, ropas... Y voy a ir, es que lo necesito, es que me siento mal. No tener a nadie que te de agua, que estés en esas circunstancias, que no tengas una casa para dormir. Me podría haber pasado a mí y yo quiero ayudar en lo que sea, en lo que pueda", destacó. Nuria Fergó estuvo casada en primeras nupcias con el productor José Manuel Maíz, una boda que apenas duró un año y medio, pero fruto de su unión nació una niña, Martina, que ahora tiene 13 años.

Nuria Fergó rehizo su vida sentimental con Juan Pablo Lauro y anunció su compromiso en septiembre de 2023, apenas unos meses después de que Irene Villa anunciase su boda con David Serrato, con quien contrajo matrimonio el pasado 21 de septiembre en el monasterio de Santa María de La Vid (Burgos). De hecho la periodista estaba de luna de miel cuando recibió las trágicas noticias que la dejaron profundamente conmocionada. "En Machu Picchu hicimos una oración de gratitud y una petición directa a España, por los familiares de los fallecidos y por todas esas personas y empresas que lo han perdido todo. Que la fuerza de la esperanza reconstruya las zonas afectadas y, sobre todo, los corazones arrasados”, compartió Irene con gran emoción desde el otro lado del mundo. Nuria Fergó ha alabado las palabras de la exmujer de su prometido. "[Se ha mostrado] como cualquier humana, es que a quién no le va a doler eso. A todo el mundo, el que no le duela es que no es humano. Hay que estar con ellos a tope e intentar que termine pronto y vuelvan a la normalidad", suplicó.