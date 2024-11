Carmen Machi desvela en 'El Hormiguero' la intrahistoria del regreso de 'Aída' y cuenta las anécdotas de su último rodaje

Carmen Machi ha hecho una entrada triunfal en El Hormiguero luciendo un elegante traje de chaqueta y pantalón en azul eléctrico. La actriz, una de las invitadas que más veces ha estado en el programa, ha acudido este martes, 5 de noviembre, para presentar su nuevo proyecto, una serie que se estrena el próximo día 14 bajo el título de Celeste y que ha sido creada por el guionista Diego San José. Durante la entrevista con Pablo Motos, la intérprete, ha contagiado su carisma y sentido del humor a todos los allí presentes y a quienes la han visto y escuchado desde sus hogares.

La actriz española ha acudido al programa de Antena 3 para hablar sobre Celeste, la nueva serie que protagoniza. Un thriller pero también comedia en la que Carmen Machi es una implacable inspectora de Hacienda a punto de prejubilarse hasta que aparece ante ella el caso capaz de definir toda una carrera en la Agencia Tributaria: demostrar que la artista musical latina llamada Celeste, fenómeno internacional que aparte de llenar estadios, también cuenta con su propia marca de lencería y perfume, debe pagar sus impuestos como residente en España. Según se ha sentado en la mesa, Pablo Motos le ha mostrado su felicidad por tenerla de nuevo en el plató: "Qué alegría de verdad tenerte de nuevo aquí".

Nada más comenzar, ha querido hacer un alegato sobre la dura carrera que tiene los inspectores de Hacienda: "Para ser inspector, la carrera es de las más complejas, largas y difíciles. Hay que ser una persona muy sesuda y muy trabajadora para conseguirlo". Tal ha sido su speech que se ha definido así mismo como 'una inspectora'. Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle si la serie está inspirada en el caso de Shakira y espera que la artista y Bizarrap le dediquen un tema. Una cuestión a la que, entre risas, Machi ha contestado que "es una coincidencia muy grande aunque te cueste creerlo".

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista, ha sido cuando Carmen Machi ha explicado que en la serie, acude a un sitio de bailes para jubilados. Justo en este instante, Pablo Motos ha confesado que él acudió una tarde a uno de estos locales, lo que ha provocado las risas del público y la incredulidad de Juan del Val que se encontraba esperando para participar en la posterior tertulia. "Yo he ido porque quiero saberlo todo de primera mano y fui y me di cuenta de que bebían una cosa violeta que era azúcar y alcohol y casi me da un ataque de glucosa. El camarero me explicó que como con los años a veces se pierde el sabor, esta bebida les sabía muy dulce".

Sobre los rumores de si vuelve la famosa e histórica serie, Aída, ha confirmado que vuelve en formato de película: "Vamos a hacer una película que vamos a comenzar en febrero. Ya está Paco León escribiendo porque él es el guionista y el director. Fue una idea del elenco y se lo dijimos a Mediaset y a Mediapro. De hecho, cuando se lo propusieron se pensaban que yo no iba a querer y me llamaron para proponérmelo. Les dije que claro, que la idea era nuestra". También ha contado que mientras rueda una toma de cualquier serie o filme, prefiere que se queden con la primera porque cree que "siempre es la buena".

También ha contado algunas de las anécdotas de la serie, ya que su personaje tiene un perro y ella tiene alergia: "Por suerte hay productos que les echas, como una cremita que les hidrata, y dan menos alergia". También ha desvelado que tuvo que hacer que conducía, cuando ella no ha cogido un coche en su vida: "Me decían que mirara hacia delante porque yo no miraba. Mira si soy lerda, que me dijeron cuando entres mete la llave y arranque. Yo pensé que eso iba a saber hacerlo, pero cuando comienza la escena y voy a meter la llave, metí la de casa y luego la del portal".

Por último, ha querido recordar uno de los instantes más graciosos como actriz en un set: "Cuando estaba en Vietnam grabando, Aitana Sánchez-Gijón y Adriana Ozores iban por la zona en bicicleta a toda velocidad y yo alucinaba porque cuando paraban no les veía bajar los pies. Yo tenía que ponerme de pie. Les pregunté que cómo lo hacían y me explicaron que las bicicletas tiene freno. Sé que cuesta creerlo porque parezco más inteligente", ha explicado entre risas antes de matizar que "eso sí, los tractores los conduzco genial".