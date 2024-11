Muere el padre de Leticia Sabater, el ingeniero Jorge Sabater, por un fallo multiorgánico

El padre de Leticia Sabater, Jorge Sabater Sabatés, ha fallecido a los 91 años a causa de un fallo multiorgánico. El doctor ingeniero en minas, de origen catalán, perdió la vida el pasado sábado en una residencia de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva. “Me consuela saber que no ha sufrido. Al final esto es ley de vida. Nunca ha tenido ninguna enfermedad, ha vivido como un rey y ha disfrutado muchísimo de la vida”, ha explicado la cantante y actriz al portal de información Fórmula TV.

© GTRES

A pesar de lo triste de la noticia, la también presentadora ha mostrado entereza, asegurando que su padre, con el que no tenía un vínculo muy estrecho, ha tenido una vida larga y plena. “No he tenido mucha relación con él. Yo he estado más unida a mi madre y a mis hermanas. Estoy bien porque a partir de los 90 años sé que una persona puede fallecer en cualquier momento. Él ha muerto mayor, me reconforta saber que ha vivido como ha querido”.

© Getty Images

El último adiós a Jorge Sabater se ha producido en la más estricta intimidad, tal y como deseaba su familia y seres queridos más cercanos. Todos ellos han rendido homenaje a su memoria en un discreto funeral que ha tenido lugar en Valdemoro (Madrid). “Queríamos privacidad y discreción, no queríamos que se montara ningún circo”, ha señalado la que fuese maestra de ceremonias del programa infantil No te lo pierdas.

Así es la familia de Leticia Sabater

Hay que recordar que la madre de Leticia, María del Carmen Alonso Martínez-Cobo, perdió la vida en 2011 a los 64 años por un tumor. “Fue la mejor, una madraza”, confesó la cantante entre lágrimas en el extinto Sálvame Deluxe de Telecinco. Su progenitora fue uno de sus pilares incondicionales durante su infancia, etapa en la que sufrió mucho debido a los problemas de estrabismo que padecía. “Me ha hecho ser una grandísima persona”.

© GTRES

Además, la intérprete tiene dos hermanas, Casilda, arquitecta y madre de dos niños; y Silvia, enfermera. En 2020, esta última murió de manera repentina a causa de un infarto que sufrió mientras dormía. Este fue un golpe muy duro para la artista, puesto que su hermana siempre había sido uno de sus grandes apoyos públicos. Buena muestra de ello es que había acudido a los platós de Supervivientes y Acorralados para defenderla y también participó en el videoclip de la canción navideña El polvorón.