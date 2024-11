Ana Rosa Quintana muestra lo que los espectadores no ven desde sus casas: así trabaja en mitad de la tragedia

Ana Rosa Quintana lleva desde el pasado jueves en el epicentro de la tragedia. La periodista, de 67 años, se trasladó hasta Paiporta con el equipo de TardeAr para informar de la devastación que ha causado el agua en este municipio, de 25.000 habitantes, situado a tan solo 15 kilómetros de distancia de la ciudad de Valencia. De ahí ha viajado a otras zonas afectadas, como Utiel, Massanassa y Chiva, y sus conexiones en directo muestran la complicada situación que viven, desde hace una semana, las víctimas de la peor DANA del siglo en España.

Hasta ahora habíamos visto a Ana Rosa a través de la pantalla, pero ahora, su productora, ha compartido imágenes de su día a día detrás de las cámaras. Cuando nadie les ve, la presentadora y sus compañeras repasan la información sentados en un bordillo, llenos de barro y con mascarilla.

En estos momentos, el riesgo de infecciones ha proliferado y las autoridades sanitarias están recomendando a los voluntarios y a todos los que se encuentran trabajando en la zona que extremen las precauciones. "Esto no se puede transmitir, pero hay un olor, que yo he tenido ese mismo olor en Haití", contó la periodista, comparando la magnitud de esta tragedia con el terremoto de 2010 que asoló el país caribeño.

Con Ana Rosa se encuentra su mano derecha, Xelo Montesinos, la cara menos visible de la productora Unicorn Content; Juan Serrano, director de contenidos de Unicorn Content; Esmeralda Delgado Masia, subdirectora de TardeAr; y el productor Carlos Felguera Selas, entre otros.

Entre directo y directo, el equipo descansa en unas sillas de camping junto a la unidad móvil de televisión y una montaña de coches totalmente destrozados. También se toman un respiro en la furgoneta que les desplaza de una localidad a otra.

Para la periodista, que ha cubierto numerosas tragedias naturales y hasta guerras, esta cobertura es especialmente significativa para ella, pues es la primera que realiza tras superar un cáncer de mama.

Fue hace tres años, el 2 de noviembre de 2021, cuando Ana Rosa anunció en su programa que estaba enferma. "Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado cáncer en una mama", dijo a los espectadores. Afortunadamente, regresó al trabajo casi un año después, el 10 de octubre de 2022. A pesar de haberse recuperado, continúa peleando. "Tengo revisiones cada tres meses y una medicación muy fuerte que tengo que mantener una serie de años", explicó.