Hiba Abouk, última expulsada de 'MasterChef Celebrity'

La noche de eliminación en MasterChef Celebrity 9 fue especialmente conmovedora y dejó a todos sus seguidores sorprendidos cuando una de las concursantes más queridas, Hiba Abouk, se despidió del programa. La actriz, quién había mostrado un nivel culinario admirable y se perfilaba como favorita esta edición, enfrentó una prueba que desafortunadamente le costó su permanencia en el talent show. En una inesperada vuelta de tuerca, la intérprete se enfrentaba en duelo contra Cristina Cifuentes, pero un pequeño error técnico la dejó fuera de la competición.

© rtve

Un flan que selló su destino

Durante el reto de eliminación, Hiba y Cristina debían replicar un flan de huevo con helado de nata, una prueba donde cada segundo contaba. Sin embargo, cuando parecía que todo iba bien, la actriz tuvo un fallo en el último minuto que le impidió cuajar el flan. "El sabor era perfecto, pero al final era una natilla", comentó el jurado, reconociendo que el descuido no dejaba margen para que continuara. La despedida fue emotiva y dejó entrever que estaba atravesando un momento personal complicado, aunque intentó mantenerse fuerte para sus compañeros y el público.

© rtve

"He intentado dejar fuera lo personal"

La salida de Hiba Abouk de MasterChef Celebrity ha sido especialmente conmovedora. Entre abrazos y lágrimas de sus compañeros, la actriz confesó que esta experiencia había sido un auténtico reto tanto personal como profesional. Durante su despedida, compartió una reflexión sincera: "He intentado dejar las cosas personales fuera, pero hay veces que es complicado según lo que te pase. Venía de una racha regular, que no voy a contar, y aunque no ha sido fácil, ha sido una experiencia maravillosa y muy intensa en mi vida".

© rtve

Durante su paso por el programa ha mostrado una dedicación y una actitud que la convirtieron en una de las favoritas del público. Su habilidad en la cocina y su personalidad abierta y sincera conquistaron tanto a los jueces como a los espectadores, quienes han seguido cada semana su evolución en MasterChef.

© rtve

La velada, que tuvo lugar en el precioso entorno del Jardín Botánico de Oiartzun, fue un ir y venir de emociones. Pocholo, Marina y Francis también vivieron momentos tensos, mientras cada equipo daba lo mejor de sí para replicar un menú diseñado por el chef Martín Berasategui. Pero la gran sorpresa llegó en la prueba final, donde todos esperaban ver a Cifuentes salir, hasta que el destino jugó sus cartas e Hiba tuvo que decir adiós.

Sin duda, la actriz se ganó el cariño del público y deja un vacío en el programa que será difícil de llenar. ¡Hasta pronto, Hiba!