Hablamos con Marta Ojeda, la 'tiktoker' española que arrasa con sus vídeos desde Miami

Destacar en un mundo repleto de influencers y contenidos de todo tipo no es tarea fácil, sin embargo, Marta Ojeda ha conseguido diferenciarse y convertirse en una de las tiktokers del momento. Sus vídeos arrasan en visualizaciones y ya ha superado el millón de seguidores con los que día a día comparte sus historias mientras se maquilla, enseña sus joyas, prueba cookies o recomienda cosméticos. Eso sí, la mayoría la conocen como "la influencer de Hermès" y es que Marta ha conseguido enganchar a su público descubriendo los secretos de un mundo al que no todos tienen acceso. Hemos podido hablar con ella del boom que ha vivido sobre todo en estos últimos meses, aunque asegura que la vida no le ha cambiado mucho. "Realmente sigo haciendo lo que siempre era mi día a día, la única diferencia es que ahora lo expongo. Es cierto que a nivel de trabajo sí me ha cambiado porque al principio tenía mi pastelería y ahora me dedico al 100% a las redes", nos confiesa.

© by.martao

Para los que no te conozcan, ¿puedes contarnos un poco sobre tu vida y cómo acabaste en Miami?

¡Mi vida la describo como un movimiento constante! (ríe) En 2008, cuando tenía 12 años, mi familia decidió mudarse a Miami y allí estudié la Secundaria. Luego fui a la Universidad de Miami, donde me gradué en Psicología y me especialicé en 'Terapia familiar y de pareja'. Nada más terminar la carrera, cuando estaba a punto de empezar a trabajar, mi familia decide volverse a España (2017) y yo me fui con ellos pensando que podría convalidar mi carrera sin problema. Te puedes imaginar mi sorpresa cuando me enteré de que tenía que convalidar ¡casi la carrera completa! así que en ese momento tuve que pensar en un "plan b". A mí el tema de la moda y la belleza siempre me había gustado y encontré un máster en comunicación de moda y belleza que aceptaba mi grado, así que dije, ¡aquí nos metemos! Sinceramente, no me encantó, no me veía reflejada en ese mundo, y tocó buscar otra cosa. A día de hoy me río, porque si hubiera sabido lo que hoy en día me iba a valer ese máster... ¡y más ahora que estoy en redes! En mi búsqueda para encontrar en algo que pudiera trabajar en España, dije: "Ok, Psicología no puedo ejercerla, el máster que estudié tampoco me encanta... ¿y si me meto en la escuela de cocina Le Cordon Bleu y estudio repostería?". Este había sido mi hobby de toda la vida y.... ¡boom! Dicho y hecho, ¡los mejores años de mi vida! Nada más graduarme, a finales de 2019, mi familia decide que nos vamos a Miami otra vez. Y no te miento cuando te digo que a mí ya me estaban entrando ganitas de volverme. Cuando llegué a Miami, empecé a cocinar tartas desde casa y poco a poco se fue corriendo la voz. Un año más tarde, ¡teníamos obrador! Empezamos vendiendo a individuales y poco a poco a hoteles, restaurantes...

© by.martao

¿Cómo fue tu llegada a las redes sociales?

Empecé a finales del 2022. Mi familia y amigos me decían que cómo era posible que no estuviera grabando vídeos o subiendo fotos de las cositas que me compraba, (bolsos, alguna joyita), mis looks... que sí o sí tenía que hacer algo porque mi vida era interesante y seguro que había gente ahí fuera a la que le interesaría. Así que no sé muy bien cómo fue, pero así de la nada un día dije: "¡Venga, pues vale! Lets go! ¡A ver qué pasa!"

Tus primeros vídeos eran precisamente en inglés, ¿qué te llevó a cambiar?

Empecé a grabar videos en inglés en TikTok contando lo que me compraba, mis wishlists, dando trucos de cómo cuidar las diferentes pieles de los bolsos, etc. Después de cinco meses empecé a notar que mis seguidoras me pedían que les dijera el labial que llevaba en el video, la sombra de ojos... y se me encendió la bombilla de empezar a grabar contenido de maquillaje (vídeos grwm - get ready with me) pero cambiando de lengua. Y me pregunté: "¿Por qué solo atraer al público de USA? ¡Yo soy española!". Y fue eso lo que cambió todo para mí, ya que poco tiempo después ¡llegué al millón!

© by.martao

Supongo que con el paso del tiempo has ido descubriendo lo que más funciona y qué es lo que les gusta ver a tus fans, ¿cuáles son los vídeos que sabes que siempre arrasan?

¡100% los vídeos en español estilo get ready with me (prepárate conmigo) contando historias locas de mis compras en la casa Hermès!

Ahora tienes más de un millón de seguidores en TikTok, ¿no te da un poco de vértigo?

¡Al contrario! Es un impulso para seguir haciendo esto. Ese millón para mí significa que lo estoy haciendo bien. ¡La comunidad crece y me alegra muchísimo! Yo con eso soy feliz

"¿Por qué tienen éxito mis vídeos? Yo creo que es la naturalidad con la que cuento las historias" © by.martao

¿Cómo es tu relación con tus fans?

Te la resumo en una frase: cuando alguien se me acerca para saludarme, ¡soy yo la que le digo que sí o sí de aquí no se va si no se hace una foto conmigo! Es más, muchas veces quizá estoy caminando en un centro comercial y la gente que me conoce viene directa a mi y me dicen: "¡¡Marta!!" y me dan un abrazo sin pensarlo. Me encanta, demuestra que mi relación con ellos es cercana. Hay veces que mi familia me pregunta: "Marta, ¿qué amiga era que no la conocemos?". Y yo les digo: "¡Bueno, amiga y seguidora de redes!".

¿Eres más popular en Miami o en España?

Yo te diría que en los dos lugares. Ni en uno más que en otro

© by.martao

No hay duda de que tu vida causa verdadera fascinación y muestras un mundo al que no todo el mundo tiene acceso, ¿cuál crees que es el éxito de tus vídeos?

Yo creo que es la naturalidad con la que cuento las historias desde el primer día. La persona que ves en redes es la misma persona que te encontrarás en la calle tomándose un café, y eso es algo que siempre llevo presente, el mostrar en redes quién eres realmente

© by.martao

Muchos te conocen como "la influencer de Hermès", ¿cómo has llegado a ser una experta en marcas de lujo?

Desde pequeña lo vi y poco a poco me fue gustando más y más. Y bueno, tampoco me considero experta pero sí tengo algunos conocimientos. Cuando voy a comprar aprovecho para hacer mil preguntas sobre cómo funciona el tema, sobre todo el del famoso "jueguito" de Hermès que causa tanto tabú porque, a día de hoy, se desconoce cómo conseguir uno de estos bolsos. Aunque te puedes hacer una idea...

© by.martao

Hablas de bolsos pero también de joyería, de cosméticos, maquillaje... y desde hace un tiempo haces reviews de galletas. Muchos se preguntan si todas las marcas te pagan por hablar de ellas, ¿es así?

¡Ay, ojalá me pagaran las marcas de galletas! (ríe) pero no. En este caso, fue una idea mía porque vi que estaba teniendo tirón en redes y me apunté al trend. Respecto a las joyas, maquillaje, cosméticos... todo lo compro yo, a no ser que diga en el vídeo que es una colaboración pagada (paid partnership) o que una marca me ha regalado tal cosa

© by.martao

En este mundo siempre hay críticas, haters... ¿cómo lo gestionas?

Uno tiene que entender que si estás en este mundo no le vas a gustar a todos, es parte de la vida ¡y es lo que hay! Vas a gustar y no gustar te guste el color rojo o el azul, así que la clave es ser quien eres. Prefiero no gustar por ser quien soy, que gustar por ser alguien que no soy

© by.martao

Siempre te muestras derrochando felicidad, parece que tienes una vida perfecta y todo te va bien, sin embargo, seguro que también tienes tus días malos, de bajón... en los que no te apetece ponerte a sonreír delante de la cámara

Exactamente, justo lo que has dicho. Todos los seres humanos tenemos batallas que estamos luchando. Yo elijo mostrar mi parte feliz, pero por supuesto tengo días y situaciones difíciles como todo el mundo

© by.martao "Prefiero no gustar por ser quien soy, que gustar por ser alguien que no soy"

¿Te sientes afortunada por la vida que tienes?

Realmente creo que mi mayor fortuna es mi familia y la gente que tengo alrededor que me quiere. Lo demás va y viene

¿Cuándo te diste cuenta de que iba a ser a lo que te ibas a dedicar al cien por cien?

Yo cuando empecé en las redes, lo hice porque me entretenía, me parecía guay compartir mis compras e historias, pero nunca pensé en dedicarme al 100% en ello, ¡yo tenía mi pastelería y tan feliz! Poco a poco me di cuenta que la comunidad iba creciendo y los mensajes que recibía eran un impulso total para seguir y no dejarlo. Recibir mensajes diarios en los que la gente te dice que gracias a tu vídeo les alegraste el día gris que tenían, no tiene precio y te llena el corazón de amor. Saber que sales en redes y al menos a una persona la estás ayudando, no solo la ayuda a ella sino a ti también

© by.martao © by.martao

Ahora todo el mundo quiere ser creador de contenido porque parece un trabajo ideal, que no requiere esfuerzo y se gana dinero fácil. ¿Qué tienes que decir sobre esto?

Desde fuera parece algo supersimple, ¡al menos eso pensaba yo! Una vez que me metí y vi que requiere muchas horas de grabación, estilismo, maquillaje, guiones.. dije: "Aaaaaaahh espera, que no todo es tan fácil" (ríe) Es cierto que tiene sus ventajas: tienes flexibilidad en cuanto a horarios (no siempre, pero muchas veces si), en mi caso, mi día a día se vuelve el contenido que subes y eso facilita el proceso, ¡y hay que tener una paciencia que yo no sabia que tenia! Sobre todo al principio, hay que ser fuerte y no ponerse triste si los vídeos no tienen tantas visualizaciones o no creces rápido en seguidores. ¡No podemos dejar que eso influya en nuestro estado de ánimo!

© by.martao

Tu marido alguna vez ha aparecido en tus vídeos, ¿cómo lleva tu popularidad?

Él respeta mi trabajo pero está centrado en el suyo. De vez en cuando sale, pero no te creas que es fácil, ¿eh? ¡Me cuesta! Prefiere mantenerse público lo menos posible

¿Sueles venir mucho a España? ¿Cuáles son tus planes favoritos cuando estás aquí?

¡Siiiii todos los años una o dos veces! Planes con mi familia y amigas. Ya que a la mayoría de mi familia la tengo allí, aprovecho al máximo para estar con ellos y pasar tiempo juntos

© by.martao

Si tuvieras que recomendarnos en Miami un sitio para un brunch, otro para comer, otro para ir de shopping, otro para cenar y otro para salir de fiesta, ¿cuáles serían?

Para brunch: Bellini. Para comer y shopping: Makoto y Bal Harbour Shops. Para cenar, el restaurante italiano Carbone. ¿Salir de fiesta? Creo que en este aspecto estoy un poco perdida porque llevo tieeeeeeempo sin salir por la noche, ¡pero a mí que me lleven donde haya música latina!

© by.martao

Por último, ¿hay algún mensaje que quieras mandar a tus seguidores?

Yo les diría a todos las chicas y chicos que quieran empezar en redes ¡¡que lo hagan!! Que uno nunca sabe a dónde va a llegar o lo que la vida le va a deparar. Hay que quitarse los miedos y las vergüenzas ¡porque en este mundo no tenemos techo que nos limite! Hay que pensar que haremos a muchas personas felices, hay que ser uno mismo, buscar qué es lo que nos gusta y crear contenido en base a eso. ¡Y también tener paciencia! No tirar la toalla