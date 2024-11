James Van Der Beek, estrella de 'Dawson crece', padece cáncer de colon

James Van Der Beek, estrella de la serie de televisión Dawson crece, padece cáncer de colón. "Cada año, aproximadamente dos mil millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy uno de ellos ", ha dicho el intérprete, de 47 años. "He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y mejorando mi salud general con mayor atención que nunca", ha añadido.

El actor ha lamentado que su enfermedad se haya filtrado a la prensa antes del reportaje que estaba preparando con la revista People para hablar en profundidad sobre su situación. "Mis disculpas a todas las personas de mi vida a las que había planeado decírselo yo mismo. Nada de este proceso ha ocurrido en mis tiempos... Pero seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal que nos señala un destino mayor que el que hubiéramos descubierto sin la intervención divina", ha señalado.

A pesar del duro golpe que ha recibido, Van Der Beek ha dicho que está en buenas manos y que se siente fuerte. "Sepan que mi familia y yo agradecemos profundamente todo el amor y el apoyo. Hay más por venir", concluyó.

Al margen de esta publicación en redes sociales, el intérprete aseguró en la revista People: "Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay motivos para el optimismo y me siento bien".

El actor afronta su enfermedad con el cariño de su mujer, Kimberly. La estrella televisiva y la antigua consultora de seguros se casaron en 2010, justo un año después de conocerse, por casualidad, en Israel, y tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

El amor de Kimberly por su marido es tan grande que ha comparado su relación con la de los cardenales, una especie de pájaros que habitan tanto en América del Norte y América del Sur. "Se aparean de por vida, viajan juntos, cantan antes de anidar y se alimentan mutuamente con semillas, pico a pico, durante el cortejo", publicó, citando a James Van Der Beek.