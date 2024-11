Muere Quincy Jones, responsable de los éxitos de Michael Jackson y Frank Sinatra, a los 91 años

Quincy Jones ha fallecido a los 91 años. La leyenda de la música y responsable de algunos de los éxitos de Michael Jackson y Frank Sinatra murió el domingo 3 de noviembre en su casa de Los Ángeles rodeado de su familia. “Esta noche, con el corazón lleno pero destrozado, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, ha expresado la familia en un comunicado. “Y aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que tuvo y sabemos que nunca habrá otro como él”. “Era verdaderamente único y lo echaremos de menos profundamente; nos reconforta y enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá eternamente", concluye la nota.

© Getty Images Quincy Jones ha fallecido a los 91 años en su casa de Los Ángeles rodeado de su familia

© Getty Images Quincy Jones recibe el premio al productor del año de manos de Michael Jackson en 1984

El tercer artista más premiado de los Grammy

Jones es el tercer artista más premiado en la historia de los Grammy, después de Beyoncé y Georg Solti. Ha estado nominado hasta en 80 ocasiones desde el año 1961, y ha ganado 28 premios Grammy. Fue responsable de uno de los álbumes más vendidos de la historia como Thriller, además deOff the World y Bad, de Michael Jackson, y dirigió y produjo la exitosa canción benéfica We Are The World de 1985. El músico, que saltó a la fama como trompetista en bandas de música jazz, también trabajó con Frank Sinatra, Aretha Franklin o Donna Summer, entre muchos otros, y fue un exitoso compositor de docenas de bandas sonoras para películas como El color púrpura de Steven Spielberg. En los años 90 fundó su propia productora que alcanzó cotas de gran éxito gracias a la comedia El Príncipe de Bel-Air, de Will Smith.

© Getty Images Quincy Jones con sus hijas Kidada y Rashida Jones en Los Ángeles, California

El músico deja atrás a siete hijos -Rashida Jones , Kidada Jones, Kenya Kinski-Jones, Quincy Jones III, Jolie Jones Levine, Martina Jones y Rachel Jones-, de tres matrimonios distintis, y tres nietos -Isaiah Jones Koenig, Quincy Renzo Delight Jones IV y Nea Jones-. Es el padrino del actor y músico Quincy Brown, que recibió su nombre en honor al gran músico, que tuvo una destacada carrera como músico, productor discográfico, arreglista y director de orquesta que abarca una variedad de géneros desde el infantil hasta el jazz, pop, rap y R&B.

© Getty Images Quincy Jones ganó un total de 28 premios Grammy a lo largo de su carrera

Una vida digna de mención

Su madre, con problemas mentales, abandonó el hogar cuando Jones era un niño para ingresar en un centro de salud mental. Con 11 años, Jones descubrió la música por casualidad y comenzó a tocar la trompeta en el colegio. A los trece año realizó arreglos para el trompetista Clark Terry y conoció a otro genio de la música, Ray Charles. Pero con solo 14 años tuvo que huir de casa por su madrastra y se alistó en la Guardia Nacional. Mintió y dijo que tenía 18 años para unirse a la guardia, pero se topó con un racismo extremo. Durante ese tiempo, él y un grupo de amigos se dirigían a un rodeo en Yakima cuando un autobús de la ruta los atropelló. Dice que todos los que iban en el coche murieron excepto él. Este accidente le dejó completamente traumatizado. Intentó aprender a conducir años después, pero "simplemente no pudo" y nunca volvió a conducir desde entonces. Cuando tenía 41 años estuvo a punto de morir a causa de un aneurisma cerebral y después al sufrir otro le dijeron que tenía una probabilidad entre cien de sobrevivir, pero se salvó. Desde muy joven comenzó a forjar su leyenda, que le consagra como uno de los mejores músicos de todos los tiempos, con 28 premios Grammy , 2 Oscar honoríficos y un Emmy por Raíces.