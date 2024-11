Fernando Morientes cuenta la tragedia que ha vivido su mejor amigo por la DANA: 'Un familiar llamó a su mujer y a su hijo para despedirse'

Se siguen sucediendo las desgarradoras historias de los damnificados por la DANA y muchos rostros conocidos han contado cómo están viviendo la catástrofe. En el caso de Fernando Morientes, ha confesado que "hemos tenido mucha suerte" porque tiene una casa en el municipio de La Eliana pero no ha tenido que lamentar grandes pérdidas. "Fíjate lo que ha pasado. Íbamos a ir toda la familia este fin de semana para Valencia, porque yo comentaba el partido en la tele y aprovechamos para estar allí todos", ha dicho en declaraciones al programa Tiempo de Juego de la COPE.

"El municipio está un poco más arriba de lo que es el cauce del río Turia. He hablado con muchos amigos y me cuentan que ha llovido mucho, han caído un par de árboles... pero nada de lo que estoy viendo en las imágenes", dijo reconociendo lo afortunados que eran. Eso sí, en su entorno están viviendo la tragedia en primera persona porque su mejor amigo está intentando encontrar a un familiar que lleva desparecido desde la DANA.

Muy emocionado, el que fuera jugador del Real Madrid ha explicado: "Mi mejor amigo está buscando a un familiar, pero le están buscando para despedirse de él, porque él ya se despidió de ellos. Estaba comiendo me parece con cuatro amigos y cuando vino la riada se fue corriendo al coche, y desde el coche llamó a su mujer para despedirse. Colgó y llamó a su hijo para despedirse también y desde entonces no se sabe nada". "Esto que has dicho ahora es una barbaridad", le dijo Paco González totalmente impresionado. "Es tremendo... se me pone la piel de gallina", dijo el exfutbolista.

Morientes contó que, pese a todo, su amigo estaba en Aldaya "ayudando en lo que podía" y le llama "cada día para saber si saben algo de él". "Él se despidió, él llamó a su mujer para darle las gracias por la vida que había tenido con ella y a su hijo también. Es fuertísimo...", aseguró emocionado en Tiempo de Juego.

El deportista contó a Paco González que suele viajar a Valencia con su familia habitualmente y que le gustaría poder estar allí colaborando, pero que sus amigos le han recomendado no acudir porque la situación es dramática. "Me levanto por la mañana y lo único que hago es estar pegado al televisor viendo todo", reconoció.